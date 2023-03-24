Пять ошибок, которые люди совершают во время зарядки мобильного телефона

Заряжая свои смартфоны большинство людей допускают одни и те же ошибки, которые негативно сказываются на работе гаджета.

Чтобы продлить срок службы аккумулятора, нужно изменить несколько своих привычек.

Не оставляйте телефон на зарядке всю ночь

Привычка оставлять смартфон на зарядке на всю ночь – одна из самых распространенных. Мы ставим телефон на зарядку перед сном и оставляем его подключенными до утра. Устройство заряжается в течение нескольких часов подряд – это называется перезарядкой. В идеале, вы должны отсоединить зарядное устройство, как только уровень заряда батареи приближается к 100%.

Однако перезарядка не является такой большой проблемой для современных смартфонов. Большинство телефонов используют технологии, которые отслеживают, когда вы засыпаете и просыпаетесь, чтобы предотвратить перезарядку. Но такие технологии несовершенны, и все же лучше, если вы отключите зарядное устройство от сети после завершения зарядки.

Избегайте слишком частой и неполной зарядки

Возможно, заряда вашего смартфона едва хватает на день, но это не значит, что стоит заряжать его каждые несколько минут, когда увидите, что заряд аккумулятора упал на 10%. Частая зарядка телефона может сократить срок службы аккумулятора. Также рекомендуется зарядить устройство от 0 до 80%, а затем отключить зарядное устройство. Кроме того, лучше подождать, пока уровень заряда батареи вашего телефона упадет до 10% или ниже, а затем подключить его к зарядке.

Специалисты рекомендуют держать аккумулятор заряженным до 80%, но это не всегда возможно. Поэтому некоторые смартфоны имеют встроенную функцию, которая заряжает батарею только до 80%, а затем прекращает зарядку. Если вы хотите продлить срок службы батареи, вам следует использовать эту функцию.

Не используйте неофициальные или некачественные зарядные устройства

Всегда используйте только официальное или сертифицированное зарядное устройство для телефона. Возможно, его неудобно везде носить с собой, поэтому приобретите дополнительную зарядку для своего автомобиля или места работы.

Избегайте интенсивного использования телефона, пока он заряжается

У некоторых людей есть привычка играть в игры, когда их смартфон заряжается. Но так делать не рекомендуется, поскольку тепло – самый большой враг батареи. Подвергая телефон сильной нагрузке, будь то игры, использование камеры или любых других приложений, процессор сильно нагревается. Когда это тепло добавляется к теплу, которое уже вырабатывается в процессе зарядки аккумулятора, то его становится слишком много, и оно может ухудшить состояние аккумулятора. В конечном итоге это приводит к сокращению срока службы батареи вашего телефона.

Не кладите телефон под подушку, пока он заряжается

Многие люди имеют привычку держать телефоны под подушкой, чтобы до них было легче дотянуться. Иногда его оставляют под подушкой даже во время зарядки устройства, что крайне опасно. Как упоминалось выше, телефон выделяет тепло во время зарядки, и это тепло необходимо рассеивать, чтобы уберечь гаджет от любого возможного повреждения или разрядки аккумулятора. Когда мобильный телефон находится под подушкой, он больше не может рассеивать тепло и сильно нагревается. В некоторых случаях это может даже привести к возгоранию подушки