Пять быстрых способов получить грин-карту

Грин-карта — документ, удостоверяющий личность и регистрацию иностранца-нерезидента. Регистрация в данном случае означает право постоянно проживать на территории Штатов.

Грин-карта США дает возможность легально жить и работать в любом штате страны. Грин-карта действительна в течение 10 лет. Но уже через 5 лет иммигрант получает право подавать заявку на натурализацию.

Обладатель грин-карты имеет все те же права, что и любой гражданин США, кроме права отдавать свой голос на американских выборах. Также есть ограничения в пересечении границы страны на определенные сроки. Статус постоянного резидента становится желанной целью для любого иммигранта, какая бы виза не открывала ему въезд в страну.

Рассмотрим 5 основных легальных способов получить грин-карту.

1. Брак с гражданином/гражданкой США

Самые быстрые способы получить грин-карту — так называемая категория семейных связей. Брак с гражданином или гражданкой США — быстрый и верный путь к цели. Супружество считается самыми тесными семейными узами. Иммиграционный закон предполагает отсутствие большого периода ожидания для супруга-иностранца, который получает Грин-карту сразу после одобрения петиции о воссоединении семьи.

Чтобы исключить фиктивные браки, USCIS потребует доказательства добросовестности брака. Офицер Иммиграционной службы проведет целое расследование, включающее изучение документов, допрос будущих супругов, предоставление доказательств подлинности отношений. Максимум таких доказательств способен убедить работника иммиграционного ведомства в искренности брака. Что можно предоставить:

фото совместного времяпрепровождения до свадьбы, и свадебные фото и видео съемки;

семейные финансовые документы — выписки со счетов и кредитных карт, общие коммунальные счета, оформленное на двоих и приобретенное в браке имущество;

подтверждение путешествий вдвоем — авиабилеты, отели, общие покупки;

любые доказательства развития романтических отношений — письма, фото с важных событий и прочее.

Это не является обязательным, но намного упростит процедуру доказательства добросовестности брака. Заключение брака в срок до 2 лет до подачи ходатайства о воссоединении означает, что претендент получит временную Грин-карту на 2 летний период. За 3 месяца до окончания этого срока оба супруга подают документы на получение постоянной грин-карты. Еще через год владелец грин-карты может подавать на гражданство.

2. Иммиграция через воссоединение семьи

Срок получения грин-карты в данном случае может составлять от года до пяти лет. Квоты на въезд заставили разделить родственников на категории самых близких и других членов семьи. К ближайшим родственникам относят супругов, родителей и детей. Ко второй категории относят братьев и сестер, женатых и замужних детей или детей старше 21 года.

Воссоединение с родителями

Иммиграционное право позволяет американским гражданам забрать своих родителей на постоянное проживание в Штаты. Они получают грин-карты вне очереди, сразу после одобрения петиции. Что необходимо предоставить в разных случаях:

воссоединение с биологическими родителями — свидетельство о рождении гражданина США, где внесены данные его родителей;

усыновители — приемные родители могут быть перевезены в страну на основании документа об усыновлении гражданина США до достижения им 16-летнего возраста;

мачеха или отчим — могут входить в категорию ближайших родственников, если были в законном браке с биологическим родителем гражданина до достижения им 18 лет.

После сбора и подачи документов назначают визовое собеседование в посольстве. При пересечении таможни в паспортах родителей ставят специальный штамп и прикрепляют временную форму о получении грин-карты. По прибытии пластиковые карты отправят почтой.

Воссоединение с детьми

Дети гражданина США также соответствуют нескольким категориям. Подаются ходатайства на воссоединение с детьми, которые находятся за пределами Штатов. И после одобрения они могут переехать и получить грин-карты.

Какие категории могут претендовать на разрешение постоянного жителя:

несовершеннолетние дети относятся к ближайшим родственникам, после утверждения документа сроки получения разрешения минимальны;

дети старше 21 года, не состоящие в браке, будут поставлены в очередь, ожидание может длиться от 8 до 20 лет;

дети любого возраста, состоящие в браке, также могут ожидать одобрения от 7 до 20 лет.

В ходатайство детей, состоящих в браке, могут быть включены их супруги и собственные дети — внуки гражданина США.

Братья и сестры

Совершеннолетние американские граждане (достигшие 21 года) могут ходатайствовать и стать спонсорами для своих братьев и сестер в получении грин-карты. Брат и сестра относятся иммиграционным законодательством к 4-й категории родственников. Очередь для этих членов семьи может длиться около 12 лет.

3. Политическое убежище в США

Такая причина, как предоставление политического убежища, минимизирует сроки получения грин-карты. Уже через год после ходатайства и собеседования, которое иммиграционный офицер посчитает успешным, претендент может получить вид на жительство. Интервью обычно назначают в течение 2 месяцев после подачи петиции. Одобрение ходатайства предполагает очень быстрое получение грин-карты.

4. Иммиграция выдающихся людей

Виза ЕВ-1 для выдающихся и талантливых людей — один из самых быстрых способов получить Грин-карту. За счет небольшого процента таких личностей среди претендентов данная категория рассматривается в минимальные сроки. Обычно петиции одобряют в течение одного года.

В свою очередь ЕВ-1 имеет такие подкатегории:

ЕВ-1/А — находится в приоритете, тут речь идет о профессионалах, признанных на мировом уровне;

ЕВ-1/В — научные сотрудники с достаточными достижениями в своей области;

ЕВ-1/С — менеджеры и управленцы, незаменимые в своей сфере.

Третья подкатегория может ждать одобрения до 2 лет. Но все же иммиграция по выдающимся способностям остается одним из самых быстрых методов получения статуса постоянного жителя.

5. Инвестиционная иммиграция

Инвесторы и бизнесмены, которые готовы вкладывать немалые суммы в американскую экономику, также находятся в приоритете. В течение 1-2 лет данная категория может получить временное разрешение на постоянное жительство. Затем 5 лет понадобится для одобрения ходатайства и постоянной Грин-карты. Автоматически статус постоянных жителей получают супруги и дети претендентов с визой ЕВ-5.

Ежегодная лотерея Грин-карт

Государственный департамент проводит розыгрыш 55 тысяч Грин-карт ежегодно. Такая лотерея считается справедливым и быстрым способом получения вида на жительство. Какие условия должны соблюдать и каким критериям обязаны соответствовать соискатели:

подать заявку на регистрацию в указанный период;

быть жителем страны, которая принимает участие в лотерее;

иметь законченное среднее образование или опыт работы в определенной профессии;

участие в розыгрыше не нужно оплачивать.

Возможность выиграть вид на жительство в лотерею — это шанс для многих, у кого нет других причин для быстрого получения разрешения.

Все перечисленные способы получить грин-карту США являются легальными и быстрыми.