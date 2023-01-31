Пьяный водитель на каршеринговом авто пытался убежать от ГАИ

История случилась ночью.

“Около 1:40 внимание инспекторов ДПС отдела ГАИ Партизанского РУВД столицы привлек внимание каршеринговый автомобиль «Volkswagen», который следовал по улице Ваупшасова, — сообщает УГАИ Мингорисполкома. — За рулём автомобиля находился 24-летний мужчина, который, остановившись, выбежал из салона иномарки и попытался скрыться. Однако вскоре был задержан правоохранителями. При задержании молодой человек оказал неповиновение сотрудникам милиции, у него имелись признаки алкогольного опьянения.

По результатам медицинского освидетельствования в организме нарушителя выявлено 1,2 промилле алкоголя”.

ГАИ напоминает: управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является потенциально опасным и грубым нарушением ПДД.

Не совершайте ошибок, не садитесь за руль в состоянии опьянения, берегите свою и чужие жизни!