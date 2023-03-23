Два попадания пули в дверь отдела принудительного исполнения одного из районов областного центра были обнаружены сотрудниками учреждения. После этого они обратились за помощью в милицию.

«Оперативники Первомайского РОВД и отдела Департамента охраны быстро выяснили личность стрелка, а также его мотивы, — сообщает милиция Витебщины. — В день совершения преступления 40-летний витебчанин пришел в гости к своему коллеге по работе. Мужчины обильно употребляли алкогольные напитки.

Во время застолья хозяин квартиры похвастался пневматическим пистолетом. Гость попросил пострелять из оружия. Выйдя на балкон жилища, расположенного на втором этаже здания, подозреваемый прицелился и произвел два выстрела в сторону двери.

Милиционерам мужчина рассказал, что он не является должником и никаких проблем с судебными исполнителями не имел. По его словам, он думал, что стреляет по магазину. Ответить, почему он вообще решил использовать пневматику, подозреваемый так и не смог.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство.

Также ему предстоит выплатить ущерб в размере 700 рублей».