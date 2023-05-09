Пьяный на Opel врезался в здание. Пять человек в больнице

Вчера, 8 мая, около 20 часов 39-летний нетрезвый водитель автомобиля Opel Zafira двигался по деревне Лапичи Буда-Кошелевского района (Гомельская область).

По предварительной информации, на закруглении дороги мужчина не справился с управлением, съехал в кювет и совершил наезд на здание. В результате ДТП пострадали пятеро пассажиров: 33-летняя женщина, 35-летний мужчина, а также дети 3, 6 и 12 лет. Несовершеннолетние перевозились без детских удерживающих устройств и не были пристегнуты ремнями безопасности, как и остальные пассажиры.

По предварительной информации Центра медицинского реагирования Минздрава, в 20.02 8 мая, две бригады скорой медицинской помощи доставили в центральную районную больницу 5 пострадавших. Помощь всем оказана в полном объеме специалистами ЦРБ. Для уточнения тактики дальнейшего лечения был проведен консилиум с участием областных специалистов по санавиации.

По предварительной информации — у всех пострадавших диагностированы различные сочетанные травмы, в том числе ЧМТ различной степени тяжести. Сейчас они находятся в отделении анестезиологии и реанимации Буда-Кошелевской ЦРБ. Планируется, что двоих пострадавших, после стабилизации их состояния, переведут в Гомельскую областную больницу.