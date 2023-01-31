Пьяный белорус в России на скорости 135 км/ч совершил смертельное ДТП

Двое погибших.

Водитель, в крови которого было 4,48 промилле алкоголя, отрицал, что был за рулем.

Только через пару лет его заключили под стражу.

Вот что рассказывает Следственный комитет:

«Днем 3 июля 2019 года компания мужчин, среди которых был житель Постав, распивала спиртное в Городецком районе Нижегородской области Российской Федерации. Белорусу написала его знакомая. Они договорились встретиться.

Вечером того же дня женщина со своей подругой пришла к оговоренному месту, где в автомобиле VOLKSWAGEN ждал ее знакомый со своим другом. Вчетвером они поехали кататься. За рулем находился 38-летний белорус. Из-за превышения скорости и алкогольного опьянения водитель не справился с управлением, съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.

В результате ДТП одна женщина погибла на месте происшествия, мужчина-пассажир от полученных травм скончался в тот же день в учреждении здравоохранения, еще одна россиянка получила тяжкие телесные повреждения.

Правоохранители Российской Федерации возбудили уголовное дело по факту ДТП. В ходе следствия белорус отрицал, что находился за рулем автомобиля. Через некоторое время он вернулся на Родину.

В рамках уголовного дела проведены многочисленные исследования. Эксперты смогли установить расположение людей в салоне автомобиля и доказать, что именно житель нашей страны был за рулем. Водитель и пассажиры в автомобиле находились в состоянии алкогольного опьянения и не были пристегнуты ремнями безопасности. У водителя в крови обнаружен этиловый спирт в концентрации 4,48 промилле.

Следователи УСК по Витебской области назначили дополнительные экспертные исследования, производство которых поручили ГКСЭ Республики Беларусь. Автотехнической экспертизой установлено, что водитель двигался со скоростью не менее 134,8 км/ч, при разрешенной 90 км/ч.

После совершения преступления, мужчина проживал в Поставах, злоупотреблял алкоголем, не имел постоянного места работы, неоднократно привлекался к административной ответственности.

Также установлено, что обвиняемый более года уклоняется от уплаты алиментов своей 14-летней дочери.

С санкции прокурора он заключен под стражу».

«Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд», — говорит официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

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