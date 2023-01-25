Пьяных пешеходов больше, чем водителей

Такой вывод напрашивается из ежедневной статистики, которую приводит УГАИ Мингорисполкома.

Так, только за вчерашний день, 24 января, было «изъято с проезжей части 19 пешеходов, находящихся в состоянии алкогольного опьянения» и 3 нетрезвых водителя.

За 23 января цифры такие: 6 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 26 пешеходов.

Пру недель назад УГАИ Мингорисполкома сообщало, что в минувшем году на столичных дорогах по вине нетрезвых водителей произошло «16 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 3 человека погибли и 19 были травмированы. По сравнению с 2021 годом количество подобных ДТП уменьшилось на 38,5%, погибших и раненых — на 25% и 44% соответственно.

На 17% сократилось и количество «пьяных» аварий, в которых транспортные средства получили только механические повреждения. Так, в прошлом году было зарегистрировано 541 такое ДТП».

За минувший год отстранили от управления больше 2000 нетрезвый водителей, больше 50 из них сели за руль повторно в течение года.

«ДТП по вине водителей в состоянии опьянения имеют наибольшую тяжесть последствий, — говорят в ГАИ. — Главная задача — предупредить вероятную трагедию, исключив из дорожного движения водителя, находящегося за рулем в состоянии опьянения, и тем самым сохранить жизни людей».

Вера ВИР.