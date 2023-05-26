Песков решил помолчать

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о том, действительно ли начался процесс перемещения нестратегического ядерного оружия из РФ на территорию Беларуси, передает ТАСС.

При этом он отметил, что республика находится во враждебном окружении. Такое положение дел требует от Москвы и Минска укреплять отношения, в том числе и в военной сфере.

— Я сказал то, что сказал по этой теме, — сообщил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможном перемещении российского ядерного оружия на территорию Беларуси.