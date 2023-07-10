Песков: Путин встречался с Пригожиным в Кремле 29 июня

Президент России Владимир Путин через пять дней после попытки мятежа встретился в Кремле с руководством ЧВК «Вагнер», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Действительно, президент имел такую встречу. Он пригласил на нее 35 человек. Всех командиров отрядов и руководство компании. Включая самого Пригожина. Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня. Длилась она почти три часа», — сказал он журналистам.

По словам Пескова, Путин на мероприятии «дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня, выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудового применения».

«Они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего», — добавил представитель Кремля.

Другие подробности встречи Пескову не известны.