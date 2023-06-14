Песков опроверг слова Лукашенко

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 14 июня на брифинге для журналистов опроверг слова Александра Лукашенко о том, что Россия и Украина в Стамбуле якобы хотели договориться об аренде Крыма.

Песков заверил, что это заявление не соответствует действительности, сообщают «Известия».

«Крым — это неотъемлемая часть России, это российский регион», — сказал он.

О переговорах о якобы аренде Крыма Лукашенко рассказал ранее в этот же день в интервью телеканалу «Россия-1».

«Нормальный [документ], даже по Крыму — аренда там какая-то длительная, по Донбассу <…> Нормальный договор <…> Хороший был процесс, но они (украинские власти. — Ред.) от него отказались», — сказал Лукашенко.