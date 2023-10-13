Первый арест за использование логотипа Facebook в России

В городе Екатеринбурге российский правозащитник и юрист, Алексей Соколов, был арестован и осужден за демонстрацию логотипа Facebook, социальной сети, которая запрещена в России и принадлежит компании Meta, объявленной экстремистской и запрещенной в стране. Информацию об этом распространил источник в правоохранительных органах.

Суд Ленинского района Екатеринбурга вынес решение арестовать Алексея Соколова на пять суток, и он будет содержаться в городе Сысерть.

По данным судебной записи, Соколова признали виновным в согласии с статьей 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая описывает «публичную демонстрацию символики экстремистских организаций». Оказалось, что на сайте «Правозащитники Урала» находилась иконка Facebook, которая вела на страницу организации в запрещенной социальной сети.

На суде Алексей Соколов отрицал свою вину и утверждал, что он не является модератором сайта. Этот случай стал первым арестом за использование логотипа запрещенной социальной сети в России.

Сам Алексей Соколов занимается защитой прав заключенных.