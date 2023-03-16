Перевернулась не маршрутка, а микроавтобус

ГАИ: в аварии под Борисовом перевернулся микроавтобус.

Водитель не справился с управлением.

«По предварительной информации, около 7.00 25-летний водитель Mercedes Sprinter на 434-м км дороги М1 не справился с управлением и выехал на разделительную полосу, — сообщает belta.by со ссылкой на ГАИ. — Произошло опрокидывание транспортного средства. В автомобиле находились семь человек, пятеро из которых доставлены в медицинское учреждение для обследования. По факту ДТП проводится проверка.

Подхваченная СМИ и интернет-ресурсами изначальная информация, что в ДТП на М1 попала маршрутка, была недостоверной».

«Из 7 пострадавших, в Борисовскую ЦРБ после проведенных диагностических исследований, госпитализирован один пациент, — сообщает Миздрав. — Врачи ЦРБ оказали всю необходимую специализированную помощь пострадавшим под Борисовом, сделали необходимые исследования, в том числе компьютерную томографию, рентген и т.д.

Остальные пострадавшие, после получения первичной медпомощи, будут получать дальнейшую медицинскую помощь амбулаторно».