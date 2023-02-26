Перестрелки на белорусско-украинской границе не было

Погранкомитет Беларуси опровергает слухи.

«Ряд источников в сети интернет, в первую очередь деструктивной направленности, распространяет со ссылкой на украинские ресурсы сообщения о якобы имевшей место 25 февраля текущего года перестрелке на участке границы с Украиной, — говорится в сообщении ведомства в официальном телеграм-канале. — (…)

Никаких инцидентов с применением оружия не было, пограничные наряды огонь не открывали.

Подразделения органов пограничной службы несут службу в местах постоянной дислокации.

Государственный пограничный комитет обращает внимание на необходимость пользоваться официальными, проверенными и достоверными источниками информации, не поддаваться провокациям и вбросам».