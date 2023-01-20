Перерегистрацию могут пройти не больше пяти партий

Так считает провластный политолог, философ Петр Петровский.

Он фактически рассказал, какие белорусские партии имеют шанс остаться после принятия нового закона о политических партиях и общественных объединениях.

Как раз недавно мнение о том, что будет с политическими партиями в Беларуси на днях высказал «Народной Воле» председатель Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей Калякин.

В продолжение этого разговора «Народная Воля» предлагает ознакомиться с некоторыми мыслями Петра Петровского по этому вопросу.

«На фоне международных перетурбаций многие не заметили важного внутриполитического процесса, который происходит в Беларуси, — высказался Петровский в своем телеграм-канале. — В стране принят Закон о гражданском обществе. Проходит через парламент новая редакция закона о политических партиях. Уже известно, что минимальный порог членства будет увеличен до 5000. Это в свою очередь ставит под вопрос будущее большинства партий. Перерегистрацию смогут пройти не более 5 партий. И в этом нет ничего ужасного. Лучше 5 реальных политических сил, нежели 15 фейковых симулякров, деструктивных сил и юрадресов, которые легко продаются и покупаются, а значит могут быть использованы в деструктивных целях (вспомним как штаб Бабарико пытался купить ОГП, правда не сошлись в цене).

Как мне видится ситуация?

При партийном реформировании следует исходить из национальных интересов и безопасности, особенно на фоне обостряющегося противостояния Запада и Востока, где Беларусь находится прямо в зоне соприкосновения.

Значит, беглые лидеры и их структуры больше не могут и не должны работать в Беларуси. Эти господа вели деструктивную, антигосударственную деятельность.

(…)Поэтому их возврат должен происходить только при полном их раскаянии и глубокой проверке без каких либо политических перспектив для них

Для обновления политико-партийного пространства в Беларуси, на самом деле хватает провластных и оппозиционных партий, которые никуда не релоцировались. И если с провластными все понятно, то про оппозиционные хочу напомнить: Черечень (БСДГ), Калякин (Справедливый мир).

Имеются ещё силы, готовые создать политические партии. Например Конопацкая. Некоторые сегодня уже работают в режиме оргкомитета (к примеру Демсоюз (Ланкин, Гордеюк), За Родину (Шапко) и т.д.

И это те, кто не имеет «рыльца в пушку». У них нет серых пятен и тёмных страниц. Им незачем убегать.

Политические партии Беларуси не должны быть прозападными, провосточными, просеверными или проюжными. Только пробелорусскими. Возможно, это следует прописать в новую редакцию закона, т.к. украинский опыт показывает, как легко уничтожить государство из-за геополитических споров и культурных войн. На этой основе у нас должен быть консенсус как в России или на Западе. Нет в Австрии, Бельгии или Нидерландах партии, которая бы выступала за выход из структур западного мира и за переориентацию. Нет в России партии, которая выступила бы против суверенитета и независимости своей страны. Нам нужно тоже самое.

У Белорусского государства появляется реальная возможность суверенизировать политико-партийную жизнь страны. Те партии, которые практически всем составом удрали из страны, показали, что имеют тёмные страницы, и поэтому их история должна закончиться. Те же, кто не убежал, кто, наоборот, создаёт оргкомитеты или работает на партийном поприще, должен остаться и готовиться к регистрации всеми своими структурами. Государству же остаётся моделировать это пространство и направлять в конструктивное, прогосударственное, патриотическое русло».

Что ж, в конечном итоге жизнь покажет, кто прав в своих прогнозах — Калякин или Петровский.

Как сообщала «Народная Воля», законопроект «Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений» должны рассмотреть в Палате представителей в ближайшее время.