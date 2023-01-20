Перерегистрацию могут пройти не больше пяти партий

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Аддзел навін
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Какая из зарегистрированных сейчас политических партий сможет участвовать в выборах 2024 года пока не знает никто. Архивное фото из открытых источников.
Какая из зарегистрированных сейчас политических партий сможет участвовать в выборах 2024 года пока не знает никто. Архивное фото из открытых источников.

Так считает провластный политолог, философ Петр Петровский.

Он фактически рассказал, какие белорусские партии имеют шанс остаться после принятия нового закона о политических партиях и общественных объединениях.

Как раз недавно мнение о том, что будет с политическими партиями в Беларуси на днях высказал «Народной Воле» председатель Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей Калякин.

В продолжение этого разговора «Народная Воля» предлагает ознакомиться с некоторыми мыслями Петра Петровского по этому вопросу.

«На фоне международных перетурбаций многие не заметили важного внутриполитического процесса, который происходит в Беларуси, — высказался Петровский в своем телеграм-канале. — В стране принят Закон о гражданском обществе. Проходит через парламент новая редакция закона о политических партиях. Уже известно, что минимальный порог членства будет увеличен до 5000. Это в свою очередь ставит под вопрос будущее большинства партий. Перерегистрацию смогут пройти не более 5 партий. И в этом нет ничего ужасного. Лучше 5 реальных политических сил, нежели 15 фейковых симулякров, деструктивных сил и юрадресов, которые легко продаются и покупаются, а значит могут быть использованы в деструктивных целях (вспомним как штаб Бабарико пытался купить ОГП, правда не сошлись в цене).

Как мне видится ситуация?

При партийном реформировании следует исходить из национальных интересов и безопасности, особенно на фоне обостряющегося противостояния Запада и Востока, где Беларусь находится прямо в зоне соприкосновения.

Значит, беглые лидеры и их структуры больше не могут и не должны работать в Беларуси. Эти господа вели деструктивную, антигосударственную деятельность.

(…)Поэтому их возврат должен происходить только при полном их раскаянии и глубокой проверке без каких либо политических перспектив для них

Для обновления политико-партийного пространства в Беларуси, на самом деле хватает провластных и оппозиционных партий, которые никуда не релоцировались. И если с провластными все понятно, то про оппозиционные хочу напомнить: Черечень (БСДГ), Калякин (Справедливый мир).

Имеются ещё силы, готовые создать политические партии. Например Конопацкая. Некоторые сегодня уже работают в режиме оргкомитета (к примеру Демсоюз (Ланкин, Гордеюк), За Родину (Шапко) и т.д.

И это те, кто не имеет «рыльца в пушку». У них нет серых пятен и тёмных страниц. Им незачем убегать.

Политические партии Беларуси не должны быть прозападными, провосточными, просеверными или проюжными. Только пробелорусскими. Возможно, это следует прописать в новую редакцию закона, т.к. украинский опыт показывает, как легко уничтожить государство из-за геополитических споров и культурных войн. На этой основе у нас должен быть консенсус как в России или на Западе. Нет в Австрии, Бельгии или Нидерландах партии, которая бы выступала за выход из структур западного мира и за переориентацию. Нет в России партии, которая выступила бы против суверенитета и независимости своей страны. Нам нужно тоже самое.

У Белорусского государства появляется реальная возможность суверенизировать политико-партийную жизнь страны. Те партии, которые практически всем составом удрали из страны, показали, что имеют тёмные страницы, и поэтому их история должна закончиться. Те же, кто не убежал, кто, наоборот, создаёт оргкомитеты или работает на партийном поприще, должен остаться и готовиться к регистрации всеми своими структурами. Государству же остаётся моделировать это пространство и направлять в конструктивное, прогосударственное, патриотическое русло».

Что ж, в конечном итоге жизнь покажет, кто прав в своих прогнозах — Калякин или Петровский.

Как сообщала «Народная Воля», законопроект «Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений» должны рассмотреть в Палате представителей в ближайшее время.

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