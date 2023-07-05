Переполох в Белом доме: сотрудников эвакуировали

Подозрительное вещество, обнаруженное в Белом доме поздно вечером в воскресенье, вызвало переполох и эвакуацию сотрудников аппарата президента США.

Прибывший на место cпасатель из группы по работе с опасными веществами отрапортовал о находке: «Видим желтую ленту, на которой написано «гидрохлорид кокаина».

Позже источники отдельно сообщили СМИ, что белый порошок идентифицирован пожарной службой Вашингтона и чрезвычайными службами как кокаин.

Представитель Секретной службы США Энтони Гульельми, в свою очередь, это не подтвердил. Он сообщил газете Washington Post, что вещество проходит дальнейшее тестирование.

Самого президента Джо Байдена и его семьи в это время в Белом доме не было, они находились в резиденции в Кэмп-Дэвиде.

«Предмет был отправлен для дальнейшей оценки, и ожидается расследование причин и способов его попадания в Белый дом», — говорится в заявлении Секретной службы США.

Байден и его семья вернулись в Белый дом во вторник.