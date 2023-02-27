Перехват DNS – что это за атака и как она работает?

Как работает перехват DNS и что можно сделать, чтобы защитить себя?

Вот что говорят эксперты.

Перехват DNS – это один из видов DNS-атаки. Провести такую атаку можно тремя способами:

Установив вредоносное ПО на ПК жертвы;

Захватив контроль над маршрутизаторами;

Взломав DNS-соединение.

Затем злоумышленники изменяют IP-адрес ресурса, соответствующий определенному доменному имени, и перенаправляют жертву вместо запрошенного ею сайта на свой, где пользователю предлагается ввести свои учетные или банковские данные.

Как работает перехват DNS?

При регистрации домена у регистратора доменов, вы выбираете одно из доступных доменных имен, к которому будет привязан IP-адрес вашего сайта. Предположим, вы выбрали доменное имя BusinessSite.com.

И если злоумышленники смогут получить доступ к DNS-записи, в которой хранится уникальный IP вашего сайта и заменят его на другой, то при вводе доменного имени пользователи будут перенаправлены на сайт хакеров, а не на ваш сайт.

А как распознать перехват DNS?

У перехвата DNS есть несколько “симптомов”:

Медленная загрузка страниц;

Всплывающая реклама даже там, где ее быть не должно;

Всплывающие окна, убеждающие пользователя в том, что его ПК заражен вредоносным ПО.

Также распознать DNS можно с помощью пары несложных действий:

Пропингуйте сомнительный домен. Если результаты покажут, что IP-адреса не существует, то все в порядке – ваш DNS не был перехвачен.

Проверьте настройки вашего маршрутизатора через страницу администратора. Если настройки DNS изменены, то можно начинать бить тревогу.

Воспользуйтесь инструментом WhoIsMyDNS, который покажет сервер, отвечающий на DNS-запросы к вашему сайту. Если отображаемый DNS вам незнаком, то стоит задуматься – вы могли стать жертвой хакеров.

Четыре всадника перехвата DNS – разбираемся в типах этой атаки

Врага нужно знать в лицо, поэтому мы кратко расскажем о четырех формах перехвата DNS:

Локальный перехват DNS. В этом случае злоумышленник устанавливает троян на компьютер пользователя, а затем изменяет настройки локального DNS, перенаправляя жертву на вредоносные веб-сайты.

Перехват DNS с помощью маршрутизатора. Пользуясь уязвимостями в прошивке или паролями по умолчанию, злоумышленник может взломать маршрутизатор и изменить его настройки DNS.

Атака типа «человек посередине» (MITM). Злоумышленник может использовать методы этой атаки для перехвата запросов между пользователями и DNS-сервером, чтобы перенаправить жертв на вредоносные сайты.

Изменение записей DNS на DNS-сервере. Это позволяет злоумышленнику перенаправить DNS-запросы на вредоносные-веб сайты, которые пользователь может даже не отличить от легитимных.

Чем перехват DNS отличается от DNS-спуфинга и отравления кэша DNS?

В отличие от перехвата, при спуфинге не происходит намеренного отключения сайта жертвы от сети для осуществления атаки. Вместо этого хакер изменяет информацию в DNS, чтобы пользователь попал на вредоносный сайт.

А при отравлении кэша DNS злоумышленник использует уязвимость в конфигурации DNS. Если сервер не проверяет ответы DNS на корректность, чтобы убедиться в их авторитетном источнике (например, при помощи DNSSEC), он будет кэшировать некорректные ответы локально и использовать их для ответов на запросы других пользователей, пославших такие же запросы.

Как защититься от перехвата DNS?