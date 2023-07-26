Возбуждено уголовное дело.

Вот только поможет ли это вернуть квартиру — пока не ясно.

Эта история начиналась, как и аналогичные, со звонка «сотрудника милиции» в мессенджер. Неизвестный мужчина сообщил 71-летней пенсионерке, что на ее имя мошенники оформили кредит, по которому нужно незамедлительно внести обязательный платеж. Женщина усомнилась в словах звонившего, однако он все равно смог ее уговорить «посодействовать» правоохранительным органам в изобличении злоумышленников, рассказывает Следственный комитет.

Спустя пару минут минчанка рассказывала уже другому якобы специалисту об имеющихся у нее вкладах. Почти месяц доверчивая пенсионерка вела телефонные переговоры со злоумышленниками и беспрекословно выполняла все их указания: открыла счет в банке, установила специализированное приложение удаленного доступа, обналичила имеющийся у нее вклад и пополнила полученными денежными средствами ранее открытый расчётный счет.

Когда минчанке пришло смс-сообщение о списании более 20 тысяч рублей, она испугалась и сразу решила уточнить у «специалиста» куда переведены деньги. Злоумышленник заверил одинокую пенсионерку, что деньги хранятся на безопасном счете и в скором времени будут ей возвращены.

Несколько дней аферисты поддерживали общение с пожилой женщиной, интересовались ее здоровьем, а заодно и выведали срок окончания еще одного депозита. По уже отработанной схеме им удалось завладеть более 15 тысячами рублей.

Фактически мошенники похитили все имеющиеся денежные средства у пенсионерки, но и этого им показалось недостаточно. Очередной звонивший сообщил, что квартира минчанки выставлена на продажу риэлтерским агентством. Он посоветовал женщине немедленно направиться в агентство и продать жилье самостоятельно. Испугавшись остаться на улице, минчанка выполнила и это требование. Вырученные от продажи квартиры денежные средства она перевела на счет, реквизиты которого предоставили мошенники.

Женщина даже после этого не засомневалась в происходящих событиях. Отдав злоумышленникам квартиру, денежные средства со вкладов, потерпевшая заложила все свои золотые украшения в ломбард и одолжила у знакомых 3 500 евро якобы на оплату страхового взноса.

В общей сложности ущерб, причиненный пенсионерке, составил почти 190 тысяч рублей.