Такая норма предусмотрена законопроектом «Об изменении законов по вопросам социального обслуживания», который Палата представителей приняла в первом чтении.

По словам депутата Лилии Ананич, законопроект стал одним из обсуждаемых в Овальном зале.

«По итогу его приняли в первом чтении, однако подготовка ко второму чтению будет непростой. Депутатами обоснованно подняты острые вопросы, недостаточная проработка которых способна отразиться на социальном самочувствии людей, — рассказывает Ананич. – Тем более, что социальный вектор развития нашего государства закреплен в основном законе. Социальная политика одна из сильнейших на постсоветском пространстве и не только. Люди этим дорожат и, конечно, не стоит, корректируя социальное законодательство с учетом современных реалий, пренебрегать даже йотой мнения тех, для кого закон пишется. В социальной сфере — это про всех нас, нынешних или в будущем.

По существу резонансных на сегодняшний день положений законопроекта. Так, предлагается осуществить переход к выплате пенсий гражданам преимущественно через банки. Право получать по желанию пенсию через почту или организацию по доставке пенсий предлагается сохранить только для «объективно нуждающихся в этом граждан — лиц в возрасте старше 70 лет (в сельской местности — старше 65 лет), а также инвалидов 1 и 2 группы.

Как поясняет Минтруда и соцзащиты, почти 70 процентов пенсионеров получают в настоящее время пенсии через банки и плата за эту услугу ими не взимается. Почта же берет за доставку пенсий свой процент. Экономия для пенсионного фонда в условиях 2022 года в случае принятия изменений в закон могла бы составить, по оценке, 24,0 млн.руб. в год. Данные средства могли бы пойти на повышение уровня пенсий. Нововведения могут коснуться почти 93 тысяч пенсионеров, проживающих в сельской местности.

А вот тут-то и овражек. Именно эта категория пенсионеров, сельское население, может оказаться уязвимой. Ведь не секрет, во многих деревнях нет ни сберкас, ни банкоматов, да и объекты стационарной торговли не везде есть. Так что, оставим бабушек без возможности внучкам рублик посулить?

И в кулуарах уже после сессии эту тему живо обсуждали…»