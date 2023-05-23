Пенсию членов Европарламента планируют сократить вдвое. И есть что сокращать

Европарламент намерен сократить пенсии евродепутатов в два раза, пишет Financial Times.

По сведениям издания, руководство ЕП считает необходимым сократить пенсионное обеспечение, повысить возраст выхода депутатов на пенсию с 65 до 67 лет и отменить индексирование пенсионных выплат. В Европарламенте рассчитывают таким образом защитить интересы налогоплательщиков и обеспечить «прожиточный минимум для бенефициаров». Такие меры коснутся почти 1 000 бывших и действующих членов парламента.

Окончательное решение на этот счет будет принято в следующем году.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на издание, в рамках специальной программы ЕП выделяет из пенсионного фонда в среднем 375 000 евро в год на человека. В программе участвует 964 человека. Выходящие на пенсию депутаты могут сделать выбор в пользу единовременной выплаты 20 миллионов евро (средняя пенсия в Европе составляет от 2 000 евро до 7 000 евро в месяц).

«Поддерживать существование отдельного пенсионного фонда для депутатов Европарламента, который должны были закрыть много лет назад, — это тупик», — заявила финский евродепутат Хейди Хаутала.