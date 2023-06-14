Павлу Мариеву — 85

Его называют легендой белорусской автомобильной промышленности. При нем БЕЛАЗ по праву стал визитной карточкой страны. А сам Павел Мариев – один из первых, кто был удостоен высшей награды – Герой Беларуси.

«Имя Павла Лукьяновича Мариева неразрывно связано с историей Белорусского автомобильного завода, — пишут про Мариева «Жодзінскія навіны». — Он пришел сюда техником-технологом, а уходил генеральным директором – полвека отработал на предприятии. За это время проявился не только его талант инженера, но и нетривиальные организаторские способности. Кроме основной работы активно занимался научной и политической деятельностью. Является автором или соавтором 28 научных работ, двух авторских свидетельств, двух патентов. Избирался депутатом Минского областного Совета депутатов и Жодинского городского Совета депутатов.

Павел Лукьянович Мариев в Жодино приехал в 21 год, после армии, и остался здесь на всю жизнь.

Из воспоминаний П.Л. Мариева: «Когда я впервые приехал в Жодино, города еще не было. Это был городской поселок Жодино. Трудящихся на заводе «Дормаш» было около 600 человек. А завод «Дормаш» – это предшественник БЕЛАЗа. Поэтому никакого города не было. Строился завод – это было промышленное строительство. И строился город – это было гражданское строительство. Но единый проект – развитие Белорусского автомобильного завода. Это была большая школа. В строительстве завода были большие трудности. Ведь это местечко – среди полей колхоза «Заречье».

Павел Мариев возглавил завод в сложное для него время. Развал СССР в одночасье потребовал изменений в работе, которая развивалась в условиях плановой экономики. И на предприятии взяли курс на поиск путей построения рыночных отношений.

Из воспоминаний П.Л. Мариева:

«Помню, что основные проблемы переходного периода были связаны с тем, что производственную деятельность пришлось вести практически без государственного регулирования. Предприятия были вынуждены самостоятельно искать выход из кризиса. И нам удалось не только удержаться на плаву, но и открыть новые направления для развития, завоевать треть мирового рынка большегрузов».

После работы на БЕЛАЗе Павел Мариев, конечно, не смог просто наслаждаться заслуженным отдыхом: ушел в науку и все равно оставался в машиностроении. Да и сейчас следит за отраслью и успехами коллег.

“Машиностроение занимает важное место в экономике страны, имеет высокий технический уровень. Отрадно, что в последние годы у нас появилось легковое автомобилестроение. Идет наращивание потенциала в целом и заметно обновляется линейка выпускаемой продукции. Открываются новые заводы, причем не только государственные, но и частные. Показательный пример – жодинский «Этон»: совместно с Минским автомобильным заводом там наладили производство троллейбусов с автономным ходом. Довольно перспективное направление, – считает Павел Лукьянович.

В 2001 году А.Лукашенко вручил Павлу Мариеву высшую государственную награду: Героя Беларуси за номером «2». Павел Лукьянович признается, что к звезде Героя не шел, не было такой цели. Он просто добросовестно и честно работал.

“При вручении высокой награды в ответном слове я говорил и повторю снова: это заслуга и оценка труда всего многочисленного коллектива. Я расценивал ее как аванс, который еще должен был отработать. Свои усилия хотелось направить на дальнейшее развитие предприятия, международное признание его продукции и развитие социальных благ для коллектива”, – делится Павел Мариев.

Десятки лет Павел Мариев отдал БЕЛАЗу. Во многом благодаря его усилиям белорусская марка известна во всем мире. И сейчас Павел Лукьянович постоянно в курсе дел на родном предприятии.