Павличенко о пропавших политиках: «Уже всю Беларусь перерыли»

Бывший командир бригады внутренних войск 3214 Дмитрий Павличенко в эфире телеканала СТВ вновь рассказал свою версию исчезновения оппозиционных политиков в конце 90-х. Он назвал это выдумками.

Григорий Азаренок спросил его в том числе о неком «безумном товарище», который живет в Германии. Вероятно, речь идет о бывшем бойце СОБРа Юрии Гаравском, который в конце 2019 года рассказал о своем участии в «эскадроне смерти» и убийствах пропавших оппонентов Лукашенко.

«Ну, что я могу сказать? Много было выдумок, да, мы действительно в свое время очень жестко наводили порядок здесь в стране. Это многим не нравилось. И придумали очень много легенд и сказок, каких-то пропавших, о каких-то этих самых. Ну вот сколько их ищут. Уже всю Беларусь перерыли, переискали, уже каждого белоруса спросили. Ну и где они?» – заявил Павличенко.

Проблема, однако, в том, что силовики должны не задавать этот вопрос обществу, а, наоборот, они обязаны дать на него ответ.

То, что в Беларуси бесследно исчезли известные люди, это не выдумки. Но ответы на вопросы, что с ними произошло, так и не прозвучали. Где Юрий Захаренко, где Виктор Гончар, где Анатолий Красовский, где Дмитрий Завадский?… Нет ответа.