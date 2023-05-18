Глава Telegram Павел Дуров опроверг существование уязвимости в версии мессенджера для macOS. Об этом он сообщил в своем официальном канале.

«Российские газеты пишут, что Telegram якобы «подтвердил уязвимость» в приложении для компьютеров от компании Apple. Это не так. Напротив, в нашем сообщении мы объяснили, что никакой уязвимости не было. Потому что заявленная «уязвимость» заключалась в следующем: «Если бы у злоумышленника уже был доступ к Вашему компьютеру, он мог бы управлять Вашей камерой и микрофоном через Telegram». Но если компьютер уже скомпрометирован, то доступ к микрофону через Telegram — меньшая из проблем, о которых стоит беспокоиться», — пояснил бизнесмен.

Дуров выразил сожаление о том, что СМИ «часто гонятся за громкими заголовками» и тем самым вводят читателей в заблуждение, из-за чего люди могут не придать значения настоящим угрозам. В качестве примера он привел ситуацию с мессенджером WhatsApp, когда опасная уязвимость сервиса приводила к тому, что злоумышленник мог получить полный контроль над устройством жертвы.

«Если заголовки СМИ о мнимых и реальных угрозах будут одинаковыми, люди перестанут воспринимать их всерьез — получится, как в басне про мальчика, который без нужды кричал «Волк»», — заключил Дуров.