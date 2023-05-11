Минский городской суд 11 мая огласил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении директора ООО «Сымбаль Бай». Павел Белоус приговорен 13 годам лишения свободы.

Самое большое наказание – 10 лет и штраф в размере 500 базовых величин – Белоус получил за измену государству. Напомним, что суд проходил в закрытом режиме, поэтому, в чем конкретно заключалась эта измена, непонятно. Зато понятно другое: Белоус вряд ли мог быть носителем государственных секретов, так как занимался различными общественными инициативами по продвижению белорусской культуры и истории. В частности, был одним из инициаторов и организаторов “Дней вышиванки”.

За организацию групповых действий, нарушающих общественный порядок, Белоус получил 3 года лишения свободы, за публичные призывы к захвату власти – 4 года, за руководство экстремистским формированием – 4 года лишения свободы. В итоге суд назначил наказание в виде 13 лет лишения с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Суд постановил зачесть в срок наказания время нахождения под стражей с 23 декабря 2021 года.

Приговор неокончательный и может быть обжалован.