Пассажирские самолёты на водородном топливе скоро станут реальностью

В 2016 году компания из Штутгарта провела тестовый полёт четырёхместного самолёта HY4. По данным Немецкого аэрокосмического центра (DLR) это был самый большой на тот момент самолёт, работавший исключительно на водороде. Через два года такой самолёт будет в десять раз больше. По словам генерального директора H2Fly Йозефа Калло, 40-местный самолёт Dornier с дальностью полёта 2 000 км впервые совершит полёт исключительно на водороде, закладывая тем самым основу для коммерческого применения, пишет dpa.

Необходимые для этого системы топливных элементов в настоящее время собираются в единую конструкцию. Затем до конца этого года система должна быть соединена на земле с резервуаром с жидким водородом. «В 2024 году всё это будет установлено на борту в самолёте и испытано также на земле», – говорит Калло. «В 2025 году он должен впервые подняться в воздух». В настоящее время мощность HY4 составляет от 120 до 150 киловатт. Следующий шаг – переход на один мегаватт. При сегодняшних технологиях можно получить около 4 мегаватт, что достаточно для 60-80-местного самолёта.

Для ускорения развития этих процессов в аэропорту Штутгарта под эгидой H2Fly сейчас строится центр для водородно-электрических полётов. Презентация центра состоится в этот понедельник.

Разработка водородных двигателей для авиации продвигается не только в Штутгарте. Различные стартапы и уже известные производители нацелены на создание в ближайшие пять лет коммерческих 19-местных бизнес-джетов, отметил руководитель Института системных архитектур в авиации DLR Бьёрн Нагель. «В течение следующих десяти лет станет возможным производство региональных самолётов, которые будут иметь до 70 посадочных мест», – сказал он.

Производитель двигателей MTU Aero, например, планирует производство двигателей на топливных элементах для самолётов, способных перевозить от 50 до 100 пассажиров на расстояние 1800 км. «Этого достаточно примерно для трёх четвертей всех европейских маршрутов», – заявил председатель правления компании Ларс Вагнер в интервью газете «Münchner Merkur».

Airbus хочет вывести на рынок пассажирский самолёт с водородной силовой установкой к 2035 году. Имея от 100 до 200 мест, такой самолёт может предложить примерно такую же вместимость, как и современные среднемагистральные самолёты семейства A320neo. Однако недавно компания заявила, что реализация этих планов зависит от развития необходимой инфраструктуры.

Нагель также считает инфраструктуру серьёзной проблемой, но он настроен оптимистично. Поначалу в мире будет всего несколько водородных самолётов, и работа может быть сосредоточена на нескольких маршрутах. Сперва инфраструктура для заправки потребуется лишь в нескольких аэропортах, а затем её можно будет расширить. «В принципе, это похоже на зарядные станции для электромобилей».

Водород может использоваться не только как энергоноситель для топливных элементов. С целью CO2-нейтральной перестройки воздушного транспорта можно соединять «зелёный» водород с извлечённым из атмосферы углекислым газом и получать таким образом искусственный керосин, объясняет Нагель. Преимущество: такое топливо можно было бы почти сразу использовать в современных самолётах. Однако для его производства требуется много энергии.

Согласно текущим исследованиям, общая потребность в энергии для полёта и производства топлива на жидком водороде ниже для коротких и средних дистанций. Синтетический керосин, напротив, имеет преимущество при полётах на большие расстояния. Однако многое ещё находится в стадии разработки, поэтому только в ближайшие несколько лет станет ясно, какой энергоноситель будет преобладать.

Источник: dpa