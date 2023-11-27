Парламент Польши выступил за вступление Украины в НАТО

Сенат Польши принял резолюцию в поддержку членства Украины в НАТО. В документе призывается использовать чрезвычайную процедуру для вступления Украины, аналогичную той, которая была применена к Финляндии и Швеции.

Резолюция также выражает поддержку требованиям обеспечения Украине надежных гарантий безопасности и указывает на путь к ее членству, сопровождаемому укреплением политических связей между Украиной и НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал отсутствие объективных препятствий для политического решения о членстве Украины в Альянсе, подчеркивая необходимость поддержки страны.