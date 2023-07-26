Парижанам показали факел

Во Франции за год до начала летних игр представили дизайн факела, который будет использован в рамках эстафеты олимпийского огня.

Олимпийский факел будет производиться из переработанной стали. Каждое изделие будет повторно использоваться на разных этапах эстафеты олимпийского огня.

В визуальном решении одного из главных символов будущих игр, созданных по проекту дизайнера Матьё Леаннера, доминируют три темы: равенство (верхняя и нижняя части факела симметричны), город Париж, Сена и связь с океаном через волнистую текстуру и эффект «умиротворения» через мягкие изгибы.

Всего будет изготовлено 2 000 факелов – 1 500 единиц для Олимпиады и 500 для Паралимпиады. В оргкомитете сообщили, что это в 6 раз меньше, чем на предыдущих играх.

XXXIII летние игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.