Парад пяти планет: 28 марта Юпитер, Меркурий, Уран, Марс и Венера выстроятся в один ряд

В конце этого месяца жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление под названием большое планетарное выравнивание, более известное широким массам как парад планет. Юпитер, Меркурий, Уран, Марс и Венера выстроятся в одну линию на небольшом участке неба вскоре после захода Солнца 28 марта.

Две более яркие планеты — Меркурий и Юпитер — будут заметны у горизонта, а Венера, как ожидается, будет сиять немного выше. Марс будет виден хуже (однако будет отличаться красновато-оранжевым свечением), а, для того чтобы увидеть Уран, понадобится бинокль.

Астроном Гарри Свангин, менеджер планетария Panther Academy в Патерсоне, говорит, что в отличие от звезд, планеты не мерцают, а имеют ровный свет – и именно так их можно различить.

Мини-парады с участием двух или трех планет — не являются чем-то необычным, а вот выравнивание пяти планет более редкое явление. Нам повезло с этим: за такой небесной вечеринкой можно было наблюдать в прошлом году, а также в 2020 и 2016 годах.

Чтобы легко идентифицировать планеты в этом месяце, астрономическая программа Star Walk рекомендует использовать приложение для исследования неба Sky Tonight. Камеру можно навести на ночное небо, и вам вживую покажут, что происходит.

Бет Биллер из Эдинбургского университета говорит, что некоторые планеты будет гораздо легче увидеть, чем другие:

«Венера и Юпитер очень яркие, и их легко различить, и вы, возможно, уже видели их около друг друга за последние несколько недель. Марс немного тусклее, но все равно его легко увидеть невооруженным глазом. С Меркурием сложнее – вам нужно находиться в темном месте с четким видом на горизонт, если вы хотите увидеть планету. Для Урана понадобится бинокль или телескоп».

В 2023 году ожидается еще несколько подобных событий — в частности, 24 апреля можно увидеть, как рядом выстроятся Меркурий, Уран, Венера и Марс, а 17 июня будут видны Меркурий, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн.