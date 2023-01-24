Памяти художника посвящается…

В Большом театре оперы и балета вспоминают бывшего главного художника театра Александра Костюченко. 9 февраля ему могло бы исполниться 65 лет…

Александр Костюченко родился в семье педагогов 9 февраля 1958 года в деревне с красивым названием Вишнево, но именно Минск стал для него родным городом. Здесь он закончил художественную школу, затем – Глебовку. Как не раз признавался мастер, именно художественный колледж имени А.К. Глебова стал для него трамплином в профессию, которая стала его жизнью…

«Театр – моя жизнь, мой второй дом… Я служил нескольким театрам – и в каждом из них мне удавалось растворяться… Я самый счастливый человек – я хожу на работу с нескрываемым удовольствием!» – признавался Костюченко. После окончания Белорусского государственного театрально-художественного института он работал в Музыкальном театре, занимал должность главного художника в Национальном академическом драматическом театре имени М.Горького. Одновременно сотрудничал с Молодежным, Купаловским театрами в Минске и Коласовским в Витебске.

Костюченко не раз вспоминал, как однажды попав на «Лебединое озеро» в белорусский Большой, сказал жене: «Буду здесь работать…».

В Большой театр Беларуси главным художником он пришел в 2009-м… Сейчас его сценографию можно увидеть в балетах «Золушка» С.Прокофьева, «Анастасия» В.Кузнецова, операх «Тоска» Дж.Пуччини, «Седая легенда» Дм. Смольского, «Пиковая дама» П.Чайковского, «Макбет» Дж.Верди, «Сельская честь» П. Масканьи и других.

Именно Костюченко в 2011-м осуществил реконструкцию сценографии выдающегося художника Е. Чемодурова в новой постановке оперы «Аида».

А в 2015-м лучшим оперным спектаклем, по мнению критиков Национальной театральной премии, стала опера «Царская невеста» Н. Римского-Корсакова, над которой работал художник.

В 2017-м ему была присуждена Государственная премия Республики Беларусь за творческие достижения в развитии музыкального искусства, пропаганду духовных ценностей и значительный личный вклад в постановку оперного спектакля на музыку Д. Смольского «Седая легенда» по произведению В. Короткевича. В Большом театре продолжают стоять макеты к спектаклям, созданные мастером…

«Я – художник. И только потом – все остальное… Живопись – это словно музыка и поэзия, высшая точка внутреннего состояния художника… Художник – счастливый человек, он постоянно фонтанирует и фантазирует, рисует и что-то придумывает… Это редкая, но безумно интересная профессия…» — так не раз говорил Александр Александрович.

9 февраля на сцене Большого театра Беларуси – опера Н.Римского-Корсакова «Царская невеста», 10 февраля – последняя работа Александра Костюченко – балет «Анна Каренина» на музыку П.Чайковского.