Международная команда исследователей выявила причины опасности избыточной массы тела для представителей мужского пола.

В 2018 году ученые из Университетского колледжа Лондона (Великобритания), Йоркского университета (Канада) и Каролинской университетской больницы (Швеция) провели исследование на мышах, в котором узнали кое-что интересное. А именно, что у самок с избыточной массой тела вырастало много новых кровеносных сосудов, которые снабжали жировую ткань кислородом, в то время как у самцов с ожирением такой процесс оказался выражен намного слабее.

В новом исследовании, опубликованном в журнале iScience, та же команда ученых сосредоточилась на различиях в так называемых эндотелиальных клетках, составляющих строительные блоки кровеносных сосудов в жировой ткани. Используя компьютерные программы, авторы работы выяснили, что у самок мышей процессы, связанные с пролиферацией новых кровеносных сосудов, выражены сильнее, чем у самцов. У последних вместо этого преобладали процессы, коррелирующие с развитием воспалительных реакций, пишет Naked-Science.ru.

Исследователи изучили поведение мужских и женских эндотелиальных клеток после того, как извлекли их из организма самцов и самок. Даже в чашках Петри эти клетки вели себя по-разному: женские реплицировались быстрее, а мужские проявляли большую чувствительность к воспалительному стимулу.

Поэтому мыши мужского пола с избыточной массой тела, по мнению ученых, более склонны к развитию таких опасных заболеваний, как сердечно-сосудистые и диабет второго типа, чем самки. Генетика грызунов и людей различается, но исследователи все равно считают, что их выводы, вероятно, можно предварительно перенести и на представителей Homo sapiens.