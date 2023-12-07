Ожидается cнегопад и минус 14°С в Беларуси 8 декабря

В пятницу, 8 декабря прогнозируется снегопад и понижение температуры воздуха до -14 градусов. Дневная погода будет холодной, с температурой от минус 3 градусов по югу до минус 10 градусов по северу.

Ветер с востока со скоростью 5-10 м/с, ночью возможны слабые туман и гололед, что может усложнить ситуацию на дорогах. Гололедица ожидается на отдельных участках, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными.

Специалисты рекомендуют принять необходимые меры предосторожности. Водителям следует подготовиться к сложным дорожным условиям, использовать зимние шины и соблюдать осторожность.