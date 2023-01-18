Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва уволил 40 солдат и младших офицеров из охраны президентского дворца Альворада из-за недоверия.

Лула дал понять журналистам, что он не доверяет службам безопасности страны и представителям правоохранительных органов в правительстве после недавних беспорядков сторонников экс-президента Жаира Болсонару.

При этом лица, попавшие под увольнение, останутся на службе в Вооруженных силах, но уже на других должностях, пишет газета Folha de Sao Paulo

Помимо этого, генеральный секретариат уволил капрала ВВС, координирующего охрану другой официальной резиденции — Гранжа-ду-Торту, и еще нескольких военнослужащих при управлении правительственными объектами.

Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару начали беспорядки в столице 8 января. Протесты вспыхнули спустя неделю после инаугурации нового лидера — Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который 1 января принял присягу и в третий раз стал президентом. Он победил на выборах 31 октября с отрывом в 1,8% от Болсонару.

Сотни нарушителей были задержаны военной полицией и доставлены в специализированные участки. По предварительным данным, в беспорядках принимали участие около 5 тыс. граждан. Для урегулирования обстановки служители закона применяли шумовые и световые гранаты, а также гранаты со слезоточивым газом.

Изначально предполагалось, что демонстрации будут мирными, однако ситуация быстро вышла из-под контроля. По данным СМИ, в беспорядках участвовало около 3 тыс. человек. Лула да Силва объявил режим ЧС в столице до конца января. Сам Болсонару осудил действия своих сторонников, назвав их незаконными.