Отрезали пальцы, ломали ребра: в Гомеле вынесли приговор «спортикам»

Уголовное дело рассмотрел суд Железнодорожного района Гомеля.

Как сообщает «Гомельская правда», с начала марта прошлого года оперативники наркоконтроля УВД Гомельского облисполкома, мониторя соцсети, обнаружили видео, на которых избивали людей. Выяснилось, что группа агрессивной молодежи жестко расправлялась с закладчиками, которые по разным причинам впали в немилость к администраторам наркомаркетов, сообщили в УВД облисполкома.

Били, не щадя, ломая ребра, дробя кисти рук, отрезали пальцы. Использовали биты и металлические цепи. Каждый такой акт щедро оплачивался боссом. С заказчиком всерьез обсуждали даже сожжение провинившихся, требуя за это немалую сумму.

В общей сложности было зафиксировано шесть актов устрашения, в которых пострадали девять человек, в том числе 15-летняя школьница. Повезло лишь одному – среагировал моментально и успел сбежать.

В начале марта прошлого года группа наказала за воровство 23-летнего гомельчанина. Закладчика выманили в пригород Гомеля, отправив ему координаты очередной оптовой закладки. Сбытчику сломали нос, челюсть, локтевой сустав, лицо превратили в кровавое месиво. Синяки от ударов были по всему телу.

В ночь с 10 на 11 марта 2022-го расправились еще с двумя жертвами. В одном из поселков Гомельского района их избили и сожгли одежду.

24 марта около деревни Березки Гомельского района истязали и избили 20-летнюю девушку и ее 24-летнего товарища, который не имел никакого отношения к наркомаркету. Одно из обязательных требований заказчика выполнили беспрекословно: гомельчанку практически полностью остригли.

Подобные акты устрашения исполнили 29 марта и 10 апреля, были избиты два парня и девушка. 12 апреля очередной жертве «спортики» сломали три ребра. Позже у 17-летнего парня зафиксировали множественные ушибы, кровоподтеки и гематомы на голове, шее, груди и предплечьях.

К тому моменту оперативники уже шли по следу бойцовой группы. 15 апреля в пригороде Гомеля четыре человека намеревались «поучить жизни» 16-летнего подростка. В этот момент их задержали.

На следующий день были задержаны еще шесть парней. Изъяты телефоны с отчетными видеозаписями избиений, которые впоследствии отсылали куратору. Тот в свою очередь размещал их в чатах для устрашения закладчиков.

Суд признал 14 фигурантов виновными и назначил от 7 до 15 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.