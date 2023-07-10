Отпраздновали Купалье и… получили ожоги

Магический народный праздник, посвящённый летнему солнцестоянию, окутан тайной древних примет и обрядов. Его почитают и любят многие. Важная традиция купальской ночи – прыжки через огонь. Считается, что тот, кто выше прыгнет, будет наиболее удачливым. Но сложно назвать удачливыми тех, кто в разгар праздника получил ожоги…

7 июля в полдевятого вечера в учреждение здравоохранения с термическими ожогами обратился мужчина 1988 года рождения. Как стало известно, в этот день около двух часов ночи, находясь на праздновании Купалья в городском поселке Паричи Светлогорского района, он перепрыгивал через костер. Приземлившись босыми ногами на раскалённые угли, мужчина получил термический ожог. Самостоятельно обратился в больницу и с диагнозом «термический ожог пламенем обеих ступней» госпитализирован в хирургическое отделение.

Буквально через час в этом же населенном пункте через костер решил перепрыгнуть еще один мужчина. И, к сожалению, снова неудачно…

В 02.54 поступило сообщение о госпитализации мужчины 1998 года рождения с термическими ожогами. В ходе разбирательства установлено, что он отдыхал с друзьями на празднике на пляже реки Березина. При попытке перепрыгнуть через угли кострища оступился и упал, на нем загорелась одежда. Мужчина самостоятельно потушил пожар и вызвал скорую помощь. С диагнозом «термические ожоги пламенем 5% тела» его госпитализировали.

Празднование дня Ивана Купалы в Паричах, как оказалось, затянулось на несколько дней. На следующие сутки здесь же ожоги получил ребенок…

8 июля в 14.55 поступило сообщение о госпитализации ребенка с термическими ожогами. В ходе разбирательства установлено, что девочка 2017 года рождения находилась с родителями на отдыхе на берегу реки Березина. Она пробежала по недогоревшим углям кострища, оставленного без присмотра неустановленным лицом. После осмотра дежурным врачом с диагнозом «термический контактный ожог обеих стоп» девочку госпитализировали.

И это новости только из одного, не самого большого, поселка. Про масштабы всей Беларуси страшно даже подумать.