Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 20-летнего минчанина, который совращал 11-летнюю девочку в интернете.

«В октябре прошлого года мужчина в социальной сети познакомился с подростком, — сообщает Следственный комитет. — На протяжении нескольких недель парень вел переписку на сторонние темы. Чуть позже, войдя в доверие к школьнице, он попытался раскрепостить девочку и завязал с ней диалог интимного характера. Поддавшись на уговоры соблазнителя, ученица поделилась парой откровенных изображений.

Следователями установлено, что фигурант для получения дополнительных пикантных материалов, на протяжении месяца отправлял малолетней в различных мессенджерах снимки, часть из которых согласно заключению культурологической экспертизы, относятся к порнографическим.

Мать девочки заметила ее чрезмерное влечение к общению в Интернете, а увидев переписку в социальных сетях, ее самые страшные опасения подтвердились. Женщина обратилась в правоохранительные органы. В кратчайшие сроки собеседник был установлен сотрудниками милиции.

На допросе у следователя минчанин полностью признал вину и раскаялся в содеянном. При изучении личности фигуранта установлено, что ранее к ответственности он не привлекался. Работает в одном из столичных производственно-хозяйственном предприятий.

Следователем проведены осмотры компьютерной техники, к уголовному делу приобщены заключения экспертных исследований. Допрошен обвиняемый и свидетели.

Действия 20-летнего минчанина квалифицированы по ряду статей Уголовного кодекса Республики Беларусь:

ч.2 ст.169 (развратные действия, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении заведомо несовершеннолетнего);

ч.2 ст.343 (изготовление и хранение с целью распространения и распространение порнографических материалов);

ч.3 ст.343-1 (использование заведомо малолетнего для изготовления порнографических материалов с его изображением).

К нему с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственный комитет обращает внимание родителей на необходимость проведения бесед со своими детьми о безопасном общении в Интернете. Объясните, что за каждым виртуальным собеседником может скрываться потенциальный преступник».