Откуда возник коронавирус?

В связи с публикацией Министерства энергетики США вопрос происхождения возбудителя COVID-19 в последние дни вновь оказался в центре внимания мировой общественности.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения напомнил, что ВОЗ продолжает исследовать причины пандемии и готова изучить новую информацию.

На днях Министерство энергетики США сообщило о том, что пандемия COVID-19, возможно, началась после непреднамеренной утечки из лаборатории в Китае. «Как мы говорили и ранее, если какая-либо страна обладает информацией о происхождении пандемии, очень важно, чтобы она поделилась ею с ВОЗ и международным научным сообществом. Не для того, чтобы обвинить кого-то, а чтобы лучше понять, как началась пандемия, чтобы мы могли подготовиться к будущим эпидемиям и пандемиям», – отметил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

ВОЗ, по его словам, вновь призывает Китай к большей прозрачности, призывает провести собственное расследование и поделиться полученными результатами. «Пока этого не произойдет, нельзя исключать какие-либо версии происхождения вируса», – добавил Тедрос. Он сообщил, что за последние дни несколько раз общался с высокопоставленными представителями Китая на эту тему. При этом глава ВОЗ призвал не политизировать вопрос и «не превращать научный процесс в геополитический футбол».

Представитель ВОЗ Мария Ван Керкхове сообщила о том, что Всемирная организация здравоохранения обратилась к миссии США при ООН в Женеве с просьбой предоставить информацию из недавнего доклада Министерства энергетики США, а также дополнительные данные из докладов других американских ведомств. «На данный момент у нас нет доступа к этой информации или данным, на которых основаны эти отчеты», – сказала представительница ВОЗ.