«Отказ Саакашвили в лечении может быть приравнен к пыткам»

Правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch вновь призывают власти Грузии освободить третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в связи с ухудшением его здоровья.

Как говорится в обращении организаций, власти Грузии до сих пор не ответили на направленное ими 10 февраля 2023 года письмо, в котором выражалась обеспокоенность состоянием Саакашвили.

По их словам, правительство Грузии отказывает экс-президенту Саакашвили в надлежащем лечении и подвергает его риску смерти, постоянной инвалидности или непоправимого вреда здоровью.

«Отказ в необходимом лечении может быть приравнен к пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению и может поставить его жизнь в смертельную опасность. Смерть в результате преднамеренного отказа в лечении равносильна преднамеренному лишению жизни, серьезному нарушению международных прав человека. Власти Грузии должны немедленно принять меры для защиты здоровья Саакашвили, вплоть до его освобождения по медицинским показаниям», — сказал Денис Кривошеев, заместитель регионального представителя Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.

В конце февраля в клинике «Вивамед», куда перевели на лечение из тюрьмы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, состоялся брифинг о состоянии его здоровья. Как сообщает Jamnews Врачи делают все возможное, чтобы улучшить состояние Саакашвили, хотя он «очень слаб, все время находится в постели, у него болят конечности, и он страдает от этого», заявил клинический директор «Вивамед» Зураб Чхаидзе. По его словам, Саакашвили тяжело передвигаться, однако в ухудшении состояния Чхаидзе частично винит самого пациента.

«Наша цель – улучшить его самочувствие, жизненные функции, физиологические параметры, другие показатели. И это, безусловно, в какой-то степени зависит не только от врачей, но и от пациента», — говорит Чхаидзе.

Тенденция ухудшается, экс-президент ослабевает, говорит лечащий врач Саакашвили Тамара Даварашвили, По ее объяснению, показатели веса и массы тела остаются низкими. На 20 февраля вес составил 67,2 килограмма, а индекс массы тела — 18,2. Как указывает Даварашвили, врачи всячески помогают Саакашвили, но эта проблема все равно остается:

«Самое досадное, что его питание остается неправильным. Он продолжает принимать несбалансированную пищу. Рвота, тошнота у нас наблюдались очень редко».

Аппетит Саакашвили снизился из-за психоэмоционального фона, «что связано с моментом принудительного подавления свободы», отмечает эндокринолог Софо Мебуке. По ее словам, больной получает только треть или четвертую часть всех калорий, которые нужны его организму для нормального функционирования.

«Поэтому логично, что такая динамика похудения сохраняется. В последние дни это где-то 300-400 калорий в день. А ему нужно минимум 1 700 калорий и постепенно увеличивать их количество. Ему предлагался определенный рацион. Но он продолжает питаться продуктами, которые подбираются по его желанию», — говорит доктор.

Несколько дней назад посол Европейского Союза в Грузии Павел Герчинский от имени 27 государств-членов ЕС передал министру юстиции Грузии демарш (официальное послание) в связи с Михаилом Саакашвили.

«Вместе с послом Швеции, которая представляет страну, председательствующую в Евросоюзе, мы передали министру юстиции официальный демарш в отношении бывшего президента Михаила Саакашвили. Мы очень обеспокоены ухудшением его здоровья.

Очень важно, что этот демарш был согласован 27 государствами-членами Европейского союза. Государства-члены согласовали этот демарш в Брюсселе с участием всех 27 членов Европейского союза», — сказал Павел Герчинский.

По словам Брегадзе, он встречался с послом Евросоюза, а также с послом Швеции, тогда и было озвучено обращение от имени стран-членов ЕС, связанное с опасениями за здоровье Михаила Саакашвили.

«Был, конечно, разговор и по другим вопросам, однако я не буду об этом говорить, потому что это договоренность с послами. Посол ЕС также отметил, что у нас состоялся достаточно обширный и искренний разговор по всем вопросам, связанным с ситуацией вокруг осужденного Саакашвили», — заявил Рати Брегадзе.

Также министр юстиции заявил, что «радикальная оппозиция» политизирует вопрос Михаила Саакашвили. По словам Брегадзе, если Саакашвили «не будет выполнять рекомендации врачей, состояние его здоровья ухудшится»:

«Когда человек хочет выздороветь, он должен выполнять рекомендации лечащих врачей. Скажем так, это категорическая просьба и выход из данной ситуации. Если он не будет выполнять рекомендации врачей, то, разумеется, состояние его здоровья ухудшится», — говорит Рати Брегадзе.

По его словам, «радикальная группа сторонников Саакашвили» намеренно пытается ухудшить состояние осужденного, а команда министра, напротив, заинтересована в том, чтобы его здоровье улучшилось.

После визита к Михаилу Саакашвили Совет народного защитника опубликовал еще одно заключение: группа врачей и экспертов отмечает, что если пациент потеряет еще пять-семь килограммов, он окажется прикованным к постели. По их словам, при потере веса такими темпами так можно похудеть за один-два месяца.

О переводе Саакашвили на лечение за границу шла речь в резолюции Европарламента, в которой депутаты еще раз призвали грузинские власти пойти на этот шаг и отметили, что его лечение станет «лакмусовой бумажкой» для грузинских властей, в том числе в отношении статуса кандидата в члены ЕС. Депутаты Европарламента обратились к президенту Грузии с призывом воспользоваться своим конституционным правом помиловать Михаила Саакашвили.