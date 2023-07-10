Отдых не удался: арендовали дом и лишились больше 1000 рублей

Четверо минчан сообщили в милицию, что хотели взять в аренду дом за городом, но стали жертвами мошенников.

«Одна из потерпевших рассказала, что предложение об аренде нашла в Инстаграм. Профиль внушал доверие: был красиво оформлен и имел много подписчиков. Девушка связалась с администратором, внесла предоплату, — рассказывает подробности минская милиция. — После этого минчанка узнала о подобных случаях мошенничества и обратила внимание, что в профиле нет отзывов и комментариев.

Она попросила администратора отменить бронь. Чтобы «вернуть деньги», девушка должна была перейти по ссылке и ввести реквизиты своей карты. Но минчанка сразу поняла, что ссылка является фишинговой, и обратилась в милицию.

Еще трое потерпевших рассказали, что после перечисления предоплаты лжеадминистратор переставал выходить на связь.

Общая сумма похищенного у минчан составила более тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества».