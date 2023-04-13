«Отбивает всякое желание». Почему в Беларуси такие дорогие презервативы?

Cредства контрацепции за год подорожали.

В одном из столичных гипермаркетов упаковка импортных презервативов Durex Invisible (12 шт.) стоит 42,89 рубля, ультратонкие из этой же серии – 42,19 рубля. Презервативы Durex Pleasuremax с ребрами и пупырышками оказались подешевле – 12 штук продают за 35,89 рубля, сверхтонкие с дополнительной смазкой Durex Elite (12 шт.) – 35,89 рубля.

«Цены на них отбивают всякое желание заниматься безопасной любовью», — отмечает tochka.by.

Тем, кому не надо сразу 12 презервативов, могут выбрать более бюджетный вариант. Например, три презерватива Contex Classic стоят 7,19 рубля, такие же ребристые и ароматизированные – 8,49 рубля.

Также в магазинах продаются презервативы немецкого бренда Sico и Masculan. Так, упаковка (3 шт.) кондомов Masculan стоит от 6,48 рубля. За упаковку с 10 штуками просят 17,97 рубля.

Можно приобрести на сайтах и отечественные презервативы INDIgo, хотя в аптеках найти их проблематично.

Упаковку классических белорусских средств контрацепции (5 шт.) продают по цене от 3,18 до 6,52 рубля. Презервативы INDIgo №15 стартуют в цене от 9,97, но и в упаковке сразу 15 штук.

В аптеках отмечают, что молодежь средства контрацепции покупает очень мало, так что высокие цены их не пугают. А женщины по этому поводу шутят так: «Даже презерватив не дает стопроцентной гарантии безопасности: в любой момент может вернуться муж».