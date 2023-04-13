«Отбивает всякое желание». Почему в Беларуси такие дорогие презервативы?

От
Алесь Сівы
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Фото из открытых источников.

Cредства контрацепции за год подорожали.

В одном из столичных гипермаркетов упаковка импортных презервативов Durex Invisible (12 шт.) стоит 42,89 рубля, ультратонкие из этой же серии – 42,19 рубля. Презервативы Durex Pleasuremax с ребрами и пупырышками оказались подешевле – 12 штук продают за 35,89 рубля, сверхтонкие с дополнительной смазкой Durex Elite (12 шт.) – 35,89 рубля.

«Цены на них отбивают всякое желание заниматься безопасной любовью»,отмечает tochka.by.

Тем, кому не надо сразу 12 презервативов, могут выбрать более бюджетный вариант. Например, три презерватива Contex Classic стоят 7,19 рубля, такие же ребристые и ароматизированные – 8,49 рубля.

Также в магазинах продаются презервативы немецкого бренда Sico и Masculan. Так, упаковка (3 шт.) кондомов Masculan стоит от 6,48 рубля. За упаковку с 10 штуками просят 17,97 рубля.

Можно приобрести на сайтах и отечественные презервативы INDIgo, хотя в аптеках найти их проблематично.

Упаковку классических белорусских средств контрацепции (5 шт.) продают по цене от 3,18 до 6,52 рубля. Презервативы INDIgo №15 стартуют в цене от 9,97, но и в упаковке сразу 15 штук.

В аптеках отмечают, что молодежь средства контрацепции покупает очень мало, так что высокие цены их не пугают. А женщины по этому поводу шутят так: «Даже презерватив не дает стопроцентной гарантии безопасности: в любой момент может вернуться муж».

«Отбивает всякое желание». Почему в Беларуси такие дорогие презервативы?
Фото: tochka.by

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