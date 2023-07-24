«От удара выбросило через боковое стекло под колеса грузовика»: в ДТП погибла 4-летняя девочка

В ДТП в Червенском районе грузовик ушел в неуправляемый занос и врезался в ограждение. В результате этого, 4-летнюю девочку выбросило через боковое стекло под колеса фуры, она погибла. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Авария случилась 24 июля в понедельник около 18 часов рядом с деревней Старый Пруд Червенского района. По предварительным данным, 34-летний житель Крупского района, который находился за рулем грузовика Iveco, не справился с управлением. Фура ушла в неуправляемый занос и врезалась в разделительное ограждение.

В ведомстве добавили, что в кабине в момент ДТП находились две дочери водителя 4 и 13 лет. От случившегося удара младшую из них выбросило через боковое стекло, и она попала прямо под колеса фуры. Девочка погибла на месте. У старшей дочери, по предварительным данным, перелом ключицы.

Дети, по сведениям МВД, перевозились с нарушением ПДД.