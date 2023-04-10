От прерывистого тревожного сна может помочь белковая диета

Ученые из Гарвардской медицинской школы установили, что если в вашем рационе много белка (то есть мяса, яиц, молока), то это помогает высвобождать в кишечнике пептид CCHa1. А этот пептид подает сигналы группе нейронов в головном мозге, которые регулируют поведенческую активность во сне.

Например, мыши, сидевшие на белковой диете, полностью игнорировали определенные вибрации, которыми мучили их ученые. Причем, пока мышки были на углеводной диете, бедолаги от этих вибраций буквально подскакивали.

Получается, что чем больше белка, тем крепче сон. Об этом говорит эндокринолог Зухра Павлова.

Недаром белок (или протеин, а с греческого он переводится как «первостепенный») абсолютно заслужено считается важнейшим в нашем рационе.

И, безусловно, белок в достаточном количестве — это крайне важный аспект здоровья человека. Причем не только соматического, то есть здоровья тела, но и психического, ментального здоровья.

Почему белок так важен для сна?

Белок — основа для всего: для гормонов, для клеток тела, для ферментов, для костей и клеток кожи, мышц, иммунных клеток и т.д.

Если белка не хватает в рационе, то в ход идут собственные мышцы, а значит на какие-то нужды белка не хватит.

Это вызывает стресс, даже если мы его не осознаем.

Стресс — это всегда неблагополучие. И прежде всего для нервной системы. Следствием чего будет и нарушенный сон.

Нарушенный сон – значит, ухудшающиеся когнитивные функции: память, способность к обучению, реакции и т.д.

Дальше вовлекаются нарушения пищевого поведения: уставший, не восстанавливающийся за ночь организм будет тянуться к пище, чтобы взбодриться и иметь возможность работать. И хоть как-нибудь получать позитивные эмоции.

А вслед за этим «подтянутся» набор веса, снижение иммунитета и прочие проблемы…

Поэтому так важно, что белок всегда присутствовал в рационе людей.

Как рассчитать количество белка в сутки?

Различные школы приводят разные формулы, но в среднем это 1.5 гр на кг массы тела.

Если любите рыбу, то стейк лосося за 3.5-4 часа до сна — это и отличный ужин, и снотворное.

Также полноценный белок есть в курице, индейке (в ней, кстати, еще и полезная аминокислота триптофан, которая помогает регулировать выработку серотонина — гормона счастья, и мелатонина — гормона сна). Необходимое количество белка найдете в 100-150 граммах грудки.

Только очень важное замечание: не пейте на ночь кефир и тем более ничего не ешьте. Ночью надо спать!

Почему вредно пить кефир на ночь? Ведь даже в санаториях и стационарах зачастую предлагают пить на сон грядущий!

Дело в том, что у кефира один из наиболее высоких значений инсулинового индекса. То есть если этот продукт выпить на ночь, когда активность инсулина и так максимальная, то во сне начнется очень сильное снижение уровня глюкозы крови. И, разумеется, ваша печень примется усиленно ее производить. А значит, к утру вы проснетесь с повышенным уровнем глюкозы.

Если так делать регулярно, то вполне можно получить нарушение углеводного обмена, то есть нарушение гликемии натощак. А это уже предиабет.

Вот так, казалось бы, простая и даже считающаяся полезной рекомендация может способствовать развитию таких негативных последствий.

И еще раз подчеркну: на ночь вообще не нужно ни есть, ни пить ничего, кроме воды. Да и воду нужно ограничить, если из-за нее вы просыпаетесь посреди ночи и бежите в туалет.

Да пребудет с вами крепкий сон!