От говядины до гречки: продажи каких товаров ушли в минус

Белстат опубликовал информацию о реализации отдельных товаров в Беларуси в январе – июне 2023 года. MyFinby посмотрел, продажи каких продовольственных товаров максимально выросли в I полугодии, а каких – заметно сократились.

По данным Белстата, из списка продовольственных товаров, реализованных организациями торговли (без микроорганизаций), максимальный рост продаж показала позиция «ракообразные, моллюски и икорные изделия».

Если в январе – июне 2022 года было реализовано 2206,3 тонны продукции, то в I полугодии этого года – 2929,4 тонны. Таким образом, продажи увеличились на 32,8%.

Положительная динамика отмечается и по другим позициям:

пищевые субпродукты – рост на 8,5%;

свежие томаты и огурцы – на 7,1% и 3,2% соответственно;

белокочанная капуста – на 5,9%;

минеральная вода – на 4,1%;

яйца – на 4,1%.

Реализация сыров выросла на 3,0%, сливочного масла – на 1,9%, сахаристых кондитерских изделий – на 1,3%.

Продажи мяса и круп сократились

Реализация говядины в I полугодии 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022 года сократилась на 30,0%, мяса домашней птицы и дичи – на 6,1%, свинины – на 2,3%.

Кроме того, заметное падение объемов продаж зафиксировано по следующим позициям: свежие яблоки (на 23,3%), консервы из мяса и пищевых субпродуктов (на 21,6%), сахар и сахарозаменители (на 19,0%), мука (на 12,7%), макаронные изделия (на 9,2%).

Отрицательная динамика продаж отмечается и в сегменте круп:

крупа рисовая – падение на 17,5%;

крупа гречневая – на 8,2%;

крупа овсяная и хлопья овсяные – на 7,3%.

Также просела реализация фруктовых и овощных соков (на 8,4%), репчатого лука (на 8,2%), картофеля (на 7,5%), растительного масла (на 6,6%), рыбы и продуктов из нее (на 2,8%).

А что с алкоголем?

В I полугодии 2023 года по сравнению с таким же периодом 2022 года сильнее всего увеличилась реализация ликеров и ликеро-водочных изделий – на 17,1%.

Продажи слабоалкогольных напитков выросли на 16,7%, коньяка, коньячных напитков и бренди – на 7,2%, игристых вин, включая шампанское, – на 2,7%.

В то же время в сегменте алкогольной продукции есть напитки, которые отметились сокращением продаж: водка (на 7,9%), вина виноградные (на 7,1%), вина плодовые (на 5,6%), пиво (на 2,6%).