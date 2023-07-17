«От 100 тысяч до миллиона евро”. Во сколько “Крыльям Советов” обошелся талантливый белорусский футболист?

Российский футбольный клуб “Крылья Советов» объявил о трансфере форварда молодежной сборной Беларуси и солигорского «Шахтера» Егора Карпицкого.

Стороны заключили контракт на 4 года. Карпицкий будет выступать за «Крылья Советов» под 17-м номером.

Напомним, что в активе 19-летнего форварда 12 забитых мячей и 2 результативные передачи в 13 матчах по итогам первого круга высшей лиги Беларуси.

Кстати, спортивным директором самарского клуба является Сергей Корниленко – экс-игрок национальной сборной Беларуси.

«Эмоции только положительные, — рассказал Егор в эфире YouTube-канала «Крыльев Советов». — Очень рад оказаться в этой команде. Сергей Александрович Корниленко дал понять, что «Крылья» заинтересованы в моем переходе, они хотят меня видеть. По большей части из-за него я принял такое решение».

По информации Transfermarkt, Егор Карпицкий обошелся самарскому клубу в один миллион евро.

«Надежные источники сообщают, что «Шахтер» в итоге получил 100 тысяч евро, — прокомментировал сумму перехода Карпицкого спортивный журналист Владислав Татур. — Другие надежные источники настаивают: подписание Карпицкого обошлось Самаре в 1 миллион евро. Хм, не сходятся цифры. Хорошо, если кто-то из двух клубов выступит с официальной информацией. Есть вопросы».

В скором времени прокомментировал информацию о сумме приобретения Егора Карпицкого и спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко, хотя конкретную сумму он так и не назвал.

«Егор Карпицкий – талантливый молодой игрок, — сказал Сергей Корниленко. — Мы видим в нем потенциал, поэтому контракт заключен сроком на 4 года. Что касается суммы выкупа – она в разы меньше той, которая звучит в СМИ. Мы не покупали Карпицкого за миллион евро, это неправда».

Алесь СВЕТЛАНИЧ.