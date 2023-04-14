“От 10 до 20 рублей”. Сколько стоит посмотреть хоккейный матч Беларусь-Россия?

15 и 16 мая сборная Беларуси по хоккею проведет первые матчи под руководством нового главного тренера.

Напомним, что на этой неделе наставником минского «Динамо» и национальной сборной Беларуси по хоккею назначен российский специалист Дмитрий Квартальнов, который последний год нигде не работал.

Под руководством Вудкрофта команда сыграла на турнире финальной Олимпийской квалификации в 2021 году, где уступила путевку на Игры в Пекине, а также ряд международных товарищеских турниров. Всего в период работы канадца сборная Беларуси провела 14 матчей (6 побед, 1 ничья, 7 поражений).

Сборные Беларуси и России попали под санкции Международной федерации хоккея, и на чемпионате мира, который пройдет с 12 по 28 мая в Финляндии и Латвии, не выступят. Ничего другого не остается, как организовывать свои турниры.

Стало известно, что 15 и 16 мая сборная Беларуси проведет серию матчей с молодыми хоккеистами России. Решающие матчи серии пройдут в Минске на «Чижовка-арене».

При этом попасть на арену «на халяву» не получится: стоимость билетов на игры составит от 10 до 20 белорусских рублей.