Осужденных в Беларуси казахов отбывать наказание отправили на родину

Минск передал Астане двух казахстанцев, которые признаны виновными белорусским судом, сообщила пресс-служба генпрокуратуры Казахстана на своем официальном сайте.

«Генеральная прокуратура Республики Беларусь удовлетворила ходатайство граждан Республики Казахстан «К» и «М», осужденных белорусских судом к лишению свободы», — говорится в сообщении.

Как пояснили в Генпрокуратуре, мужчина осужден на 5 лет за дачу взятки в особо крупном размере.

А женщина была приговорена в Беларуси к 7,5 годам за кражу, разбой и хищение личных документов.

Сотрудники Генпрокуратуры и МВД при содействии внешнеполитического ведомства Казахстана доставили этих граждан в Казахстан, они будут отбывать наказание у себя в стране. Сейчас они содержатся в следственном изоляторе Астаны.

Напомним, что Россия пока менее успешна в экстрадиции своих граждан из белорусских тюрем. Та же Софья Сапега, осужденная в Беларуси на меньший срок (6 лет лишения свободы), уже год находится в белорусской колонии. При этом усилия по ее экстрадиции в Россию предпринимают не только семья и адвокаты, но и посольство, и Совет по правам человека при президенте РФ.

Кстати, Пресненский суд Москвы 24 мая рассмотрит вопрос о передаче Софьи Сапеги в РФ для дальнейшего отбытия наказания.