Осторожно, липолитики!

На Wildberries разгорелся скандал – там продавали липолитики, к безопасности которых возникли вопросы.

Некоторые пожаловались на серьезные побочные эффекты после введения препаратов. На фото в отзывах – посиневшие от укола животы со вздувшимися болезненными шишками…

«Одна из покупательниц сообщила, что после данного препарата находится в больнице, — пишет life.ru. — Женщина ввела укол, а затем в месте инъекции образовалась шишка. Аналогичная ситуация произошла и с другой дамой, разница лишь в том, что она «волшебную сыворотку» нанесла на лицо мезороллером. Спустя время у неё поднялась температура, началась тахикардия, потеря сознания. Врачи скорой помощи рассказали, что это средство ей противопоказано из-за непереносимости некоторых веществ…

(…) Некоторые предупреждают, что липолитики с маркетплейса — подделка, и предостерегают от покупки, которая может искалечить”.

В маркетплейсе говорят, что товар снимают с продажи, продавцы нарушили правила продажи.

Липолитики – это инъекции, направленные на расщепление подкожного жира. Действие препаратов построено на работе натурального компонента, который должен вырабатываться печенью человека в естественных условиях – фосфатидилхолин. Введение липолитиков компенсирует недостаток этого вещества в организме и нормализует жировой обмен.

Казалось бы, купил препарат, нашел мастера, сделал укол и здравствуй, красивая фигура!

Но на самом деле все не так просто. И лучше перед тем, как провести процедуру, проконсультироваться с врачом-эндокринологом и убедиться в отсутствии противопоказаний.

Косметолог должен иметь медицинское образование и понимать, в каких объемах, какой липолитик и куда колоть.

Важно, чтобы сроки и условия хранения препарата прямого или непрямого липолитика не противоречили рекомендациям производителя.

Иммунитет может по-разному отреагировать на липолитик. Кроме довольно таких довольно типичных реакций на процедуру как синяки, отечность, возможен также зуд, интоксикация, которая может значительно ухудшить общее состояние здоровья. В случае повышения температуры, нетипичных уплотнений в месте уколов и сильной боли нужно срочно обращаться к врачу.

Противопоказания к инъекциям прямых липолитиков: