Исследование показало, что вирус натуральной оспы, который удалось победить только в XX веке преследовал человечество с древних времен.

Оспа когда-то была одной из самых разрушительных болезней человечества, преодолеть которую удалось совсем недавно благодаря масштабной вакцинации. Происхождение вируса, который взывал инфекцию, долгое время оставалось загадкой для ученых. В исследовании, опубликованном в журнале Microbial Genomics, исследователи сообщают, что это заболевание было распространено уже 3 000 лет назад.

Исследователи из Научного института Эудженио Медеа и Миланского университета в Италии сравнили геномы современных и исторических штаммов вируса натуральной оспы, чтобы проследить его эволюцию. Ученые обнаружили, что все различные штаммы оспы произошли от одного общего предка и что небольшая часть генетических компонентов, обнаруженных в скелетах эпохи викингов, сохранялась до XVIII века, пишет Хайтек.

Ученые использовали компьютерное моделирование, чтобы определить время возникновения вируса. Скорость эволюции зависит от промежутка времени, в течение которого она измеряется, поэтому кажется, что вирусы изменяются быстрее в течение короткого промежутка времени и медленнее в течение более длительного промежутка времени, объясняют ученые. Используя этот эффект и геномы вируса из разных эпох, ученые установили, что вирус оспы появился более 3800 лет назад.

До недавнего времени считалось что оспа появилась и получила распространение только в XVII веке. Только в 2020 году в ходе исследования образцы скелетов и зубов эпохи викингов ученые выявили несколько штаммов натуральной оспы и подтвердили существование вируса по крайней мере на 1000 лет раньше.

Однако некоторые исторические записи и странные рубцы, напоминающие оспины, на теле фараона Рамзеса II, предполагали, что болезнь могла существовать и раньше, отмечают авторы исследования. Результаты компьютерного моделирования впервые подтверждают эту историческую теорию и древнее происхождение вируса оспы.