Особый день в Большом

Сегодня, 19 мая, состоится гала-концерт, посвященный 90-летнему юбилею Большого театра Беларуси.

«Большой театр Беларуси в портретах, лицах и событиях» – так назвала гала-концерт к юбилею театра режиссер Анна Моторная. Главный режиссер театра – обладательница медали Франциска Скорины – возглавила команду, которая готовится представить зрителям действительно масштабное действо.

За дирижерским пультом мы увидим четырех маэстро: Юрия Караваева, заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь Николая Колядко, Владимира Оводка и народного артиста Беларуси Александра Анисимова.

Балетмейстером-постановщиком концерта выступает заслуженный артист России Игорь Колб, хореограф – заслуженная артистка Республики Беларусь Юлия Дятко.

Сложно представить какой-либо концерт без хора, которым вот уже 30 лет (!) руководит главный хормейстер народная артистка Беларуси Нина Ломанович.

В этот вечер будут представлены сцены из спектаклей – произведений мировой балетной и оперной классики, которые когда-то шли или сейчас идут на нашей сцене – опер «Аида», «Макбет», «Травиата» Дж.Верди, «Евгений Онегин», «Иоланта» П. Чайковского, «Сельская честь» П. Масканьи, «Фауст» Ш. Гуно, «Князь Игорь» А. Бородина, «Дикая охота короля Стаха» В. Солтана, балетов «Жизель» А. Адана, «Спартак» А. Хачатуряна, «Дон Кихот» Л. Минкуса, «Спящая красавица» П. Чайковского, «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева, «Анастасия» В. Кузнецова и др.

Оргнизаторы обещают, что зрители увидят самые впечатляющие фрагменты и номера из спектаклей, знаковых для истории как самого Большого театра, так и культурного наследия страны в целом. Безусловно, в том числе прозвучит музыка Жоржа Бизе из оперы «Кармен». Именно с этого спектакля начиналась история театра в 1933 году.