Сегодня ночью в театре Dolby в Лос-Анджелесе прошла торжественная 95-я церемония вручения главной кинонаграды — премии «Оскар». Триумфаторами премии стала картина Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта «Все везде и сразу», которая забрала награды за лучший фильм, лучшую режиссеру, лучшую женскую роль, мужскую и женскую роли второго плана, а также оригинальный сценарий и монтаж.

Лучшим актером по версии Американской киноакадемии стал Брендан Фрейзер за главную роль в фильме «Кит».

Фильм об оппозиционном политике Алексее Навальном (признан российскими властями экстремистом) забрал награду за лучший документальный фильм, пишет spletnik.ru.

Все победители премии

Лучший фильм — «Все везде и сразу», режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт

Лучший актер — Брендан Фрейзер («Кит»)

Брендан Фрейзер/ GettyImages.ru

Лучшая актриса — Мишель Йео («Все везде и сразу»)

Лучший режиссер — Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт («Все везде и сразу»)

Лучшая актриса второго плана — Джейми Ли Кертис («Все везде и сразу»)

Джейми Ли Кертис в фильме «Все везде и сразу»

Лучший актер второго плана Ке Хюи Куан — («Все везде и сразу»)

Лучшая песня — Naatu Naatu («RRR: Рядом ревет революция»)

Лучший иностранный фильм — «На Западном фронте без перемен», режиссер Эдвард Бергер

Лучший анимационный фильм — «Пиноккио Гильермо дель Торо»

Лучший оператор — Джеймс Френд («На Западном фронте без перемен»)

Лучшие визуальные эффекты — «Аватар: Путь воды»

Кадр из фильма «Аватар: Путь воды»

Лучший оригинальный сценарий — «Все везде и сразу»

Лучший адаптированный сценарий — «Говорят женщины»

Лучший монтаж — Пол Роджерс, «Все везде и сразу»

Лучший оригинальный саундтрек — «На Западном фронте без перемен»

Кадр из фильма «На Западном фронте без перемен»

Лучший короткометражный анимационный фильм — «Мальчик, Крот, Лис и Конь»

Лучший короткометражный игровой фильм — «Прощание по-ирландски»

Лучший короткометражный документальный фильм — «Заклинатели слонов»

Лучшая работа художника-постановщика — «На Западном фронте без перемен»

Лучшие костюмы — Рут Е. Картер («Черная Пантера: Ваканда навеки»)

Лучший грим — «Кит» (Адриан Моро, Джуди Чин, Аннемари Брэдли)