«Оскар» (Фото: Andrew H. Walker/Getty Images)

12 марта состоится 95-я церемония вручения премии «Оскар». Стали известны претенденты на главную кинонаграду в мире. Номинантов объявили Риз Ахмед и Эллисон Уильямс.

Лучший фильм: 

  1. «На Западном фронте без перемен»
  2. «Аватар: Путь воды»
  3. «Элвис»
  4. «Все везде и сразу»
  5. «Тар»
  6. «Топ Ган: Мэверик»
  7. «Треугольник печали»
  8. «Говорят женщины»
  9. «Фабельманы»
  10. «Банши Инишерина»

Лучшая мужская роль:

  1. Остин Батлер («Элвис»)
  2. Колин Фаррелл («Банши Инишерина»)
  3. Брендан Фрейзер («Кит»)
  4. Пол Мескал («Солнце мое»)
  5. Билл Найи («Жить»)

Лучшая женская роль:

  1. Кейт Бланшетт («Тар»)
  2. Ана де Армас («Блондинка»)
  3. Андреа Райзборо («Ради Лесли»)
  4. Мишель Уильямс («Фабельманы»)
  5. Мишель Йео («Все везде и сразу»)

Лучшая мужская роль второго плана:

«Оскар — 2023»: номинанты премии
Брендан Глисон (Кадр из фильма «Банши Инишерина»)
  1. Брендан Глисон («Банши Инишерина»)
  2. Джадд Херш («Фабельманы»)
  3. Барри Кеоган («Банши Инишерина»)
  4. Ке Хюи Куан («Всё везде и сразу»)
  5. Брайан Тайри Генри («Мост через озеро»)

Лучшая женская роль второго плана:

«Оскар — 2023»: номинанты премии
Джейми Ли Кертис (Кадр из фильма «Все везде и сразу»)
  1. Хонг Чау («Кит»)
  2. Керри Кондон («Банши Инишерина»)
  3. Джейми Ли Кертис («Все везде и сразу»)
  4. Стефани Сюй («Все везде и сразу»)
  5. Анджела Бассетт («Черная Пантера: Ваканда навсегда»)

Лучший режиссёр:

  1. Мартин МакДона («Банши Инишерина»)
  2. Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт («Все везде и сразу»)
  3. Стивен Спилберг («Фабельманы»)
  4. Тодд Филд («Тар»)
  5. Рубен Эстлунд («Треугольник печали»)

Лучший адаптированный сценарий:

  1. «На Западном фронте без перемен»
  2. «Достать ножи: Стеклянная луковица»
  3. «Жить»
  4. «Топ Ган: Мэверик»
  5. «Говорят женщины»

Лучший оригинальный сценарий:

  1. «Банши Инишерина»
  2. «Все везде и сразу»
  3. «Фабельманы»
  4. «Треугольник печали»
  5. «Тар»

Лучший анимационный фильм:

  1. «Пиноккио Гильермо дель Торо»
  2. «Марсель, ракушка в ботинках»
  3. «Кот в сапогах 2: Последнее желание»
  4. «Морской монстр»
  5. «Я краснею»

Лучший саундтрек:

  1. «На Западном фронте без перемен»
  2. «Вавилон»
  3. «Банши Инишерина»
  4. «Все везде и сразу»
  5. «Фабельманы»

Лучшая песня:

  1. «Теперь вместе» («Applause»)
  2.  «Топ Ган: Мэверик» («Hold My Hand»)
  3. «Черная Пантера: Ваканда навсегда» («Lift Me Up»)
  4. «RRR» («Naatu Naatu»)
  5. «Все везде и сразу» («This is a life»)

Лучший звук:

  1. «На Западном фронте без перемен»
  2. «Аватар: Путь воды»
  3. «Бэтмен»
  4. «Элвис»
  5. «Топ Ган: Мэверик»

Лучшие костюмы:

  1. «Вавилон»
  2. «Элвис»
  3. «Все везде и сразу»
  4. «Черная Пантера: Ваканда навеки»
  5. «Миссис Харрис едет в Париж»

Лучший грим:

  1. «На Западном фронте без перемен»
  2. «Бэтмен»
  3. «Черная Пантера: Ваканда навеки»
  4. «Элвис»
  5. «Кит»

Лучший монтаж:

  1. «Банши Инишерина»
  2. «Элвис»
  3. «Все везде и сразу»
  4. «Тар»
  5. «Топ Ган: Мэверик»

Лучшие визуальные эффекты:

  1. «На Западном фронте без перемен»
  2. «Аватар: Путь воды»
  3. «Бэтмен»
  4. «Черная Пантера: Ваканда навсегда»
  5. «Топ Ган: Мэверик»

Лучшая операторская работа:

  1. «На Западном фронте без перемен»
  2. «Бардо»
  3. «Элвис»
  4. «Империя света»
  5. «Тар»

Лучшее художественное оформление:

  1.  «Аватар: Путь воды»
  2. «Вавилон»
  3. «На Западном фронте без перемен»
  4. «Фабельманы»
  5. «Элвис»

Лучший фильм на иностранном языке:

  1. «На Западном фронте без перемен»
  2. «Аргентина, 1985»
  3. «Близко»
  4. «Иа»
  5. «Тихоня»

Лучший документальный короткометражный фильм:

  1. «Заклинатели слонов»
  2. «Выход»
  3. «Как ты оцениваешь год?»
  4. «Эффект Марты Митчелл»
  5. «Незнакомец у ворот»

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