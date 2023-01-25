«Оскар — 2023»: номинанты премии

12 марта состоится 95-я церемония вручения премии «Оскар». Стали известны претенденты на главную кинонаграду в мире. Номинантов объявили Риз Ахмед и Эллисон Уильямс.

Лучший фильм:

«На Западном фронте без перемен» «Аватар: Путь воды» «Элвис» «Все везде и сразу» «Тар» «Топ Ган: Мэверик» «Треугольник печали» «Говорят женщины» «Фабельманы» «Банши Инишерина»

Лучшая мужская роль:

Остин Батлер («Элвис») Колин Фаррелл («Банши Инишерина») Брендан Фрейзер («Кит») Пол Мескал («Солнце мое») Билл Найи («Жить»)

Лучшая женская роль:

Кейт Бланшетт («Тар») Ана де Армас («Блондинка») Андреа Райзборо («Ради Лесли») Мишель Уильямс («Фабельманы») Мишель Йео («Все везде и сразу»)

Лучшая мужская роль второго плана:

Брендан Глисон («Банши Инишерина») Джадд Херш («Фабельманы») Барри Кеоган («Банши Инишерина») Ке Хюи Куан («Всё везде и сразу») Брайан Тайри Генри («Мост через озеро»)

Лучшая женская роль второго плана:

Хонг Чау («Кит») Керри Кондон («Банши Инишерина») Джейми Ли Кертис («Все везде и сразу») Стефани Сюй («Все везде и сразу») Анджела Бассетт («Черная Пантера: Ваканда навсегда»)

Лучший режиссёр:

Мартин МакДона («Банши Инишерина») Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт («Все везде и сразу») Стивен Спилберг («Фабельманы») Тодд Филд («Тар») Рубен Эстлунд («Треугольник печали»)

Лучший адаптированный сценарий:

«На Западном фронте без перемен» «Достать ножи: Стеклянная луковица» «Жить» «Топ Ган: Мэверик» «Говорят женщины»

Лучший оригинальный сценарий:

«Банши Инишерина» «Все везде и сразу» «Фабельманы» «Треугольник печали» «Тар»

Лучший анимационный фильм:

«Пиноккио Гильермо дель Торо» «Марсель, ракушка в ботинках» «Кот в сапогах 2: Последнее желание» «Морской монстр» «Я краснею»

Лучший саундтрек:

«На Западном фронте без перемен» «Вавилон» «Банши Инишерина» «Все везде и сразу» «Фабельманы»

Лучшая песня:

«Теперь вместе» («Applause») «Топ Ган: Мэверик» («Hold My Hand») «Черная Пантера: Ваканда навсегда» («Lift Me Up») «RRR» («Naatu Naatu») «Все везде и сразу» («This is a life»)

Лучший звук:

«На Западном фронте без перемен» «Аватар: Путь воды» «Бэтмен» «Элвис» «Топ Ган: Мэверик»

Лучшие костюмы:

«Вавилон» «Элвис» «Все везде и сразу» «Черная Пантера: Ваканда навеки» «Миссис Харрис едет в Париж»

Лучший грим:

«На Западном фронте без перемен» «Бэтмен» «Черная Пантера: Ваканда навеки» «Элвис» «Кит»

Лучший монтаж:

«Банши Инишерина» «Элвис» «Все везде и сразу» «Тар» «Топ Ган: Мэверик»

Лучшие визуальные эффекты:

«На Западном фронте без перемен» «Аватар: Путь воды» «Бэтмен» «Черная Пантера: Ваканда навсегда» «Топ Ган: Мэверик»

Лучшая операторская работа:

«На Западном фронте без перемен» «Бардо» «Элвис» «Империя света» «Тар»

Лучшее художественное оформление:

«Аватар: Путь воды» «Вавилон» «На Западном фронте без перемен» «Фабельманы» «Элвис»

Лучший фильм на иностранном языке:

«На Западном фронте без перемен» «Аргентина, 1985» «Близко» «Иа» «Тихоня»

Лучший документальный короткометражный фильм: