«Оскар — 2023»: номинанты премии

12 марта состоится 95-я церемония вручения премии «Оскар». Стали известны претенденты на главную кинонаграду в мире. Номинантов объявили Риз Ахмед и Эллисон Уильямс.
Лучший фильм:
- «На Западном фронте без перемен»
- «Аватар: Путь воды»
- «Элвис»
- «Все везде и сразу»
- «Тар»
- «Топ Ган: Мэверик»
- «Треугольник печали»
- «Говорят женщины»
- «Фабельманы»
- «Банши Инишерина»
Лучшая мужская роль:
- Остин Батлер («Элвис»)
- Колин Фаррелл («Банши Инишерина»)
- Брендан Фрейзер («Кит»)
- Пол Мескал («Солнце мое»)
- Билл Найи («Жить»)
Лучшая женская роль:
- Кейт Бланшетт («Тар»)
- Ана де Армас («Блондинка»)
- Андреа Райзборо («Ради Лесли»)
- Мишель Уильямс («Фабельманы»)
- Мишель Йео («Все везде и сразу»)
Лучшая мужская роль второго плана:
- Брендан Глисон («Банши Инишерина»)
- Джадд Херш («Фабельманы»)
- Барри Кеоган («Банши Инишерина»)
- Ке Хюи Куан («Всё везде и сразу»)
- Брайан Тайри Генри («Мост через озеро»)
Лучшая женская роль второго плана:
- Хонг Чау («Кит»)
- Керри Кондон («Банши Инишерина»)
- Джейми Ли Кертис («Все везде и сразу»)
- Стефани Сюй («Все везде и сразу»)
- Анджела Бассетт («Черная Пантера: Ваканда навсегда»)
Лучший режиссёр:
- Мартин МакДона («Банши Инишерина»)
- Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт («Все везде и сразу»)
- Стивен Спилберг («Фабельманы»)
- Тодд Филд («Тар»)
- Рубен Эстлунд («Треугольник печали»)
Лучший адаптированный сценарий:
- «На Западном фронте без перемен»
- «Достать ножи: Стеклянная луковица»
- «Жить»
- «Топ Ган: Мэверик»
- «Говорят женщины»
Лучший оригинальный сценарий:
- «Банши Инишерина»
- «Все везде и сразу»
- «Фабельманы»
- «Треугольник печали»
- «Тар»
Лучший анимационный фильм:
- «Пиноккио Гильермо дель Торо»
- «Марсель, ракушка в ботинках»
- «Кот в сапогах 2: Последнее желание»
- «Морской монстр»
- «Я краснею»
Лучший саундтрек:
- «На Западном фронте без перемен»
- «Вавилон»
- «Банши Инишерина»
- «Все везде и сразу»
- «Фабельманы»
Лучшая песня:
- «Теперь вместе» («Applause»)
- «Топ Ган: Мэверик» («Hold My Hand»)
- «Черная Пантера: Ваканда навсегда» («Lift Me Up»)
- «RRR» («Naatu Naatu»)
- «Все везде и сразу» («This is a life»)
Лучший звук:
- «На Западном фронте без перемен»
- «Аватар: Путь воды»
- «Бэтмен»
- «Элвис»
- «Топ Ган: Мэверик»
Лучшие костюмы:
- «Вавилон»
- «Элвис»
- «Все везде и сразу»
- «Черная Пантера: Ваканда навеки»
- «Миссис Харрис едет в Париж»
Лучший грим:
- «На Западном фронте без перемен»
- «Бэтмен»
- «Черная Пантера: Ваканда навеки»
- «Элвис»
- «Кит»
Лучший монтаж:
- «Банши Инишерина»
- «Элвис»
- «Все везде и сразу»
- «Тар»
- «Топ Ган: Мэверик»
Лучшие визуальные эффекты:
- «На Западном фронте без перемен»
- «Аватар: Путь воды»
- «Бэтмен»
- «Черная Пантера: Ваканда навсегда»
- «Топ Ган: Мэверик»
Лучшая операторская работа:
- «На Западном фронте без перемен»
- «Бардо»
- «Элвис»
- «Империя света»
- «Тар»
Лучшее художественное оформление:
- «Аватар: Путь воды»
- «Вавилон»
- «На Западном фронте без перемен»
- «Фабельманы»
- «Элвис»
Лучший фильм на иностранном языке:
- «На Западном фронте без перемен»
- «Аргентина, 1985»
- «Близко»
- «Иа»
- «Тихоня»
Лучший документальный короткометражный фильм:
- «Заклинатели слонов»
- «Выход»
- «Как ты оцениваешь год?»
- «Эффект Марты Митчелл»
- «Незнакомец у ворот»