Орнелла Мути выражает желание поработать в России

Итальянская актриса Орнелла Мути заявила о своем желании поработать в России. Актриса, известная своим талантом, выразила интерес к сотрудничеству с российскими проектами.

Орнелла Мути ранее имела опыт совместной работы с советским режиссером Григорием Чухраем, снявшись в его фильме «Жизнь прекрасна» в 1979 году. В своих комментариях актриса отметила, что тогдашняя Россия сильно отличалась от современной, но несмотря на изменения, она выразила желание снова поработать здесь.

Это не первый раз, когда Мути проявляет интерес к России. В феврале прошлого года она выразила желание стать гражданкой России, рассматривая российскую культуру как часть своей собственной. Она даже начала изучение русского языка и приступила к сбору необходимых документов для получения гражданства.